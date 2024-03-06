Передвиборні перегони у США: Ніккі Гейлі відмовилася від участі, кандидатом буде Дональд Трамп

Прихильники Гейлі вважали, що підтримка України та позиція щодо абортів допоможуть їй привернути до себе незалежний електорат і жінок. За словами журналістів, перспектива того, що кандидатом від республіканців стане засуджений злочинець, дедалі ближче. Трампу висунуто 91 кримінальне обвинувачення.

Related video

Колишня губернаторка Південної Кароліни та експосол США в ООН Ніккі Гейлі, яка була останнім помітним конкурентом Дональду Трампу за номінацію на посаду кандидата в президенти США від Республіканської партії, припиняє свою передвиборчу кампанію. Про це пише The Guardian.

Про припинення передвиборчої кампанії Гейлі вперше повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з її планами.

Політикиня пережила довгу низку програшів у своїй кампанії, починаючи зі штатів Айова, Нью-Гемпшир, Невада. Вона навіть програла номінацію Трампу у своїй рідній Південній Кароліні.

За попередніми підрахунками, перемоги на республіканських праймеріз у "Супервівторок" у 12 із 15 штатів із великим відривом домігся експрезидент США Дональд Трамп. Гейлі набрала більше голосів тільки у Вермонті. Раніше вона домагалася перемоги тільки у Вашингтоні.

Серед інших суперників Трампа на праймеріз Гейлі була головною, тепер її відхід гарантує Трампу номінацію від республіканців.

Газета WSJ повідомила, що Гейлі не буде оголошувати про свою підтримку Трампа в середу, але порадить йому заслужити підтримку республіканських і незалежних виборців, які підтримали її.

Такий крок Гейлі, безумовно, дасть змогу Трампу висунути свою кандидатуру від республіканців уже на третіх виборах поспіль, хоча йому й висунуто 91 кримінальне обвинувачення.

Перспектива того, що кандидатом від республіканців стане засуджений злочинець, дедалі ближча, зазначають журналісти. Зняття Геллі з перегонів гарантує Трампу номінацію від республіканців.

Чим відома Ніккі Гейлі?

Гейлі обіймала посаду губернатора Південної Кароліни з 2012 по 2017 рік, а потім пішла у відставку після перемоги Трампа на президентських виборах 2016 року, щоб стати послом США в ООН. Попри популярність у Південній Кароліні, їй все ж не вдалося домогтися прихильності в рідному штаті, що і стало визначальним у передвиборчих перегонах.

51-річна Гейлі називала себе єдиним республіканцем, якому під силу конкурувати з Джо Байденом на загальних виборах.

Її прихильники вважали, що підтримка України в оборонній війні проти Росії та специфічна позиція щодо абортів (вона закликала до "консенсусу", а не до повної заборони процедури після певної кількості тижнів) допоможуть Республіканській партії заручитися підтримкою незалежного електорату, а також жінок.

Нагадаємо, що Дональд Трамп на минулих вихідних зустрівся з Ілоном Маском. За даними анонімних джерел журналістів, на зустрічі були й інші заможні донори-республіканці.

Також повідомлялося, що перемога Дональда Трампа призведе до "хаосу, розколу і темряви". За словами глави Білого дому, Дональдом Трампом рухає образа, він не думає про американський народ.