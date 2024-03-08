Оксана Марченко відкрила кіностудію в РФ: директором став експродюсер "Україна має талант"

Колишні колеги продюсера Олексія Басманова розповіли, що він брав участь у виробництві фільмів, створених Оксаною Марченко, і ця робота йому дуже подобалася.

Оксана Марченко, дружина колишнього нардепа Віктора Медведчука, створила в Росії кіностудію, якою керує колишній продюсер шоу "Україна має талант" Олексій Басманов. Про це повідомляє проєкт "Схеми" ("Радіо Свобода").

Так, згідно з даними з реєстру юридичних осіб Російської Федерації, восени 2023 року було зареєстровано компанію "Вервица Фильм", яка займається виробництвом кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм. У лютому 2024 року компанія зареєструвала домен vervica-film.ru, який наразі неактивний.

Засновниками компанії є російське АТ "Ренесанс" (99,99%) і громадянин РФ Олексій Сергійович Басманов (0,01%). У декларації Віктора Медведчука вказується, що його дружина Оксана Марченко є бенефіціарним власником АТ "Ренесанс". Та сама компанія також фігурує серед засновників інших структур подружжя в Росії.

Фото: Схеми

Олексій Басманов, родом із Росії, працював в Україні з Оксаною Марченко в шоу "Україна має талант" і був лінійним продюсером програми.

Журналісти зазначили, що коментарі від Олексія Басманова та Оксани Марченко поки що не вдалося отримати. Однак колишні колеги Басманова розповіли, що він брав участь у виробництві фільмів, створених Оксаною Марченко, і ця робота йому дуже подобалася.

Оксана Марченко покинула Україну перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. У лютому 2023 року СБУ оголосила про підозру Марченко за статтею про фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Телеведучу оголосили в розшук у квітні 2023 року.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що колишній народний депутат України Віктор Медведчук, якого звинуватили в державній зраді, хоче повернути мандат, гроші та громадянство України. Проживаючи в Росії, він судиться з президентом України Володимиром Зеленським, Верховною Радою та РНБО.

Раніше повідомлялося, що голова Фонду державного майна України Віталій Коваль ще 1 лютого заявив, що Верховний Суд остаточно повернув у держвласність "трубу Медведчука". Держава намагалася повернути цей актив із 2011 року, але вдалося поставити крапку в цьому питанні тільки 31 січня 2023 року.