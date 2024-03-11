"Працівники регулярно курили": у Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

У селищі Родники Московської області площа пожежі склала майже 1000 квадратних метрів. За інформацією МНС РФ, обійшлося нібито без постраждалих.

У понеділок, 11 березня, в селищі Родники Московської області розпочалася пожежа на складі з будматеріалами. Про це повідомили в пресслужбі МНС Росії в Telegram.

"У Підмосков'ї співробітники МНС Росії ліквідують пожежу на складі. У селищі Родники вогонь охопив склад із будматеріалами", — йдеться у повідомленні.

У МНС РФ наголосили, що станом на 9:10 (за київським часом) площа пожежі склала 700 квадратних метрів. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Пізніше стало відомо, що під час пожежі на складі сталося обвалення покрівлі. Крім цього, розгерметизувався контейнер із паливно-мастильним матеріалом

"Рідина розлилася і запалала на 400 квадратних метрах", — розповіли в МНС.

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Також за інформацією рятувальників, вогонь поширився на сусідню адміністративну будівлю — 100 квадратних метрів. До місця інциденту направили пересувну лабораторію для контролю замірів шкідливих речовин у повітрі.

О 10:30 (за київським часом) у МНС заявили, що вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу в Підмосков'ї, площа склала 970 квадратних метрів.

За інформацією російського видання SHOT, пожежа могла статися через непогашений недопалок.

"Працівники регулярно курили в ангарі, незважаючи на те, що навколо були ємності з бензином, фарбою і дерев'яні вироби. До моменту загоряння всередині перебували 8 осіб, попередньо, ніхто не постраждав", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 березня у Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа в районі аеропорту "Пулково". У соцмережах повідомили, що вогонь охопив площу території промислової зони Горєлове в 1000 квадратних метрів, у будівлі частково обвалився дах і стіни.

6 березня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що БПЛА атакували склад паливно-мастильних матеріалів у Желєзногорському районі. За його словами, постраждалих нібито немає.