Президент Румунії балотується на пост генесека НАТО: що він говорить про Україну

За словами Клауса Йоганніса, оборонний альянс потребує "оновленого погляду на свою місію". Він також пообіцяв забезпечити Україні "перемогу в її екзистенціальній битві" проти Росії.

У вівторок, 12 березня, президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про намір балотуватися на посаду генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу. Про це пише Politico.

"Я вважаю, що НАТО, своєю чергою, потребує оновленого погляду на свою місію. Східна Європа робить цінний внесок у дискусії та рішення всередині НАТО", — заявив політик.

Як зазначають журналісти, президентський термін Йоганніса завершується в грудні 2024 року. У разі призначення на посаду генсека НАТО він стане першим очільником альянсу з країни, яка перебувала в радянському блоці.

Автори статті також вказали на те, що Йоганнісу доведеться конкурувати з нинішнім прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, кандидатуру якого вже підтримали США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

Що Йоганніс говорить про Україну

У своїй статті для Politico Клаус Йоганніс заявив, що військова агресія Росії проти України "зруйнувала світ і серйозно змінила наше середовище безпеки". Він зазначив, що РФ залишиться найзначнішою і найпрямішою загрозою для оборонного союзу в осяжному майбутньому.

У статті Йоганніс також наголосив, що на сьогодні немає нічого важливішого, ніж забезпечити перемогу України в її "екзистенціальній битві" проти Російської Федерації. За його словами, альянс може це зробити, надавши Києву всю необхідну підтримку.

"У нас також є моральне, політичне і стратегічне зобов'язання забезпечити стійке просування України на шляху до майбутнього членства в НАТО, а також до вступу в ЄС", — підкреслив Йоганніс.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас висловила готовність розглянути можливість обійняти посаду генерального секретаря НАТО за наявності належної підтримки.

Водночас за даними ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує кандидатуру нинішнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря НАТО.