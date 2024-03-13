Трамп гарантував собі висування на президентських виборах від Республіканської партії

Як чинний президент США, так і Дональд Трамп, можуть достроково завершити праймеріз 4 червня, майже за три місяці до їх офіційної дати завершення.

Експрезиденту Сполучених Штатів Дональду Трампу вдалося набрати необхідну кількість делегатів для забезпечення свого висування на президентські вибори від Республіканської парті. Про це сьогодні інформує CNN.

Зокрема повідомляється, шо республіканець гарантував собі успіх ще до того, як було остаточно завершено підрахунок голосів під час попередніх виборів (праймеріз) у штатах Джорджія, Вашингтон, Міссісіпі, а також на Гаваях. Політика підтримали 1219 делегатів майбутнього з'їзду партії з мінімально необхідних 1215.

Сам Трамп вже прокоментував результати праймеріз, назвавши цю подію "чудовим днем перемоги". Крім того, він зазначив, що зараз потрібно повернутися до роботи, оскільки, за словами республіканця, зараз США керує "найгірший президент" за всю американську історію. "Ми не маємо наміру витрачати свій час на святкування. Ми будемо святкувати вже за вісім місяців, після завершення виборів. Я переконаний, що 5 листопада стане найбільш важливим днем в історії нашої країни", — стверджує республіканець.

До цього стало відомо, що чинний глава Білого дому Джо Байден зміг подолати мінімальний поріг необхідної кількості членів з'їзду Демократичної партії.

Така ситуація свідчить про можливість Байдена і Трампа достроково завершити праймеріз, фактично за три місяці до їх офіційного завершення, а саме – 4 червня. Однак офіційно колишнього та чинного президентів оголосять претендентами на найвищу державну посаду лише під час літніх з'їздів Демократичної та Республіканської партій.

Нагадаємо, що 6 березня Дональд Трамп висловив переконання, що повномасштабного вторгнення Росі в Україну не було б, якби саме він на той час обіймав посаду президента Сполучених Штатів. Зокрема, політик переконаний, що зараз люди жили б прекрасним життям, натомість перебувають на порозі Третьої світової війни. Разом з цим Трамп вважає, що якби він був президентом, то ХАМАС не напав би на Ізраїль, тому що Іран був би розорений. Внаслідок цього у них би не було грошей для ХАМАСу і "Хезболли".