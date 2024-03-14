Полум'я і дим над злітною смугою: в аеропорту Сочі сталася пожежа (відео, фото)

За даними пресслужби місцевого аеропорту, загоряння було спланованим нібито для відпрацювання гасіння пожежі.

На території аеропорту в місті Сочі (РФ) сталася потужна пожежа. При цьому самі росіяни заявили, що це запланований навчальний захід. Про це повідомили в Telegram-каналі "Аеропорт Сочі".

"Дим, який ви можете бачити з території аеропорту, є результатом навчальних заходів, що проводяться аварійно-рятувальними службами аеропорту спільно з підрозділами МНС міста. А загоряння є спланованим для відпрацювання гасіння пожежі", — пишуть росіяни.

Пост аеропорту Сочі

Також у прес-службі показали фото, які були зроблені нібито під час навчального заходу.

Пожежа в аеропорту Сочі Пожежа в аеропорту Сочі

У місцевому каналі "ЧП Сочі" також публікували відео з місця події, де було видно дим і полум'я над аеропортом.

Зазначимо, що 25 січня в Краснодарському краї Російської Федерації було помічено кілька безпілотних літальних апаратів. Місцеві жителі бачили дрони до і після загоряння на нафтобазі в Туапсе. Через загрозу атаки БПЛА в Сочі було оголошено план "Ковер". У зв'язку з цим було затримано два рейси.

Нагадаємо, що в ніч на четвер, 14 березня, в Бєлгородській і Курській областях РФ пролунали вибухи. Росіяни заявляють нібито про знищення 14 безпілотників над регіонами. Унаслідок атаки БПЛА в Бєлгородській області почалася пожежа.