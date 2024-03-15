Географія розширюється: польські аграрії заблокували кордон зі Словаччиною

Мета акції — протест проти "неконтрольованого потоку зерна з України в ЄС".

Вранці 15 березня польські фермери почали блокування пункту пропуску "Хижне", розташованого на кордоні зі Словацькою Республікою. Про це інформує "Радіо Свобода".

Самі фермери кажуть, що українська та російська аграрна продукція потрапляє до Польщі цими дорогами. За попередніми даними, протест планують проводити до кінця березня. В планах аграріїв – пропускати щогодини один вантажний автомобіль. На автобуси та легковий транспорт протест не розповсюджується.

Інформацію про ймовірне ускладнення в русі на пропускному пункті "Хижняк" також надала гміна Яблонка на своїй Facebook-сторінці. У повідомленні зазначається, що учасники протесту незгодні з "неконтрольованим потоком зерна з України в ЄС, що спричинило дестабілізацію ринку зерна та призвело до складної економічної ситуації для аграріїв".

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Протесати польських аграріїв: що відомо

Польські перевізники починаючи від 6 листопада 2023 року почали блокувати рух вантажних автомобілів у пропускних пунктах "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне". В асоціації "Укравтопром", посилаючись на дані міжнародної транспортної асоціації, причиною страйків назвали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Крім того, 23 листопада до протесту на кордоні також долучилися польські аграрії, які брали участь у протесті на КПП "Шегині — Медика".

Нагадаємо, що 6 березня польські аграрії анонсували протести у всіх гмінах країни, пригрозивши паралізувати роботу всіх закладів через перекриття доріг.