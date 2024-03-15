Українка переїхала до Великої Британії та стала популярною в TikTok: розповідає про нову країну (фото)
25-річна Ірина Гордієнко подала заявку на участь у програмі спонсорства Homes for Ukraine і у квітні 2022 року переїхала в Рамсгейт, графство Кент.
Українська біженка, яка переїхала в британське місто Маргейт із Харкова, тепер знімає в TikTok відеоролики про життя в новій країні. Про це повідомляє BBC.
25-річна Ірина Гордієнко виїхала з рідного міста після того, як російські війська почали обстріли в лютому 2022 року. Надалі вона подала заявку на участь у програмі спонсорства Homes for Ukraine і у квітні 2022 року переїхала в Рамсгейт, графство Кент.
Зараз вона живе в Маргейті, а в інтерв'ю місцевим журналістам розповіла, що почувається у Великій Британії, як удома.
Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, Гордієнко працювала фоторедакторкою в Харкові. Вона згадала, як читала повідомлення в месенджерах про те, що "Росія наближається".
"Ми ніколи не припускали, що Росія може напасти на Харків. Усі мої друзі говорили: "Ірино, чому ти хвилюєшся? Нічого не станеться", — розповіла вона.
У день початку повномасштабного вторгнення вона прокинулася від вибухів. Її школа й університет перетворилися на руїни. Пізніше разом із шістьма іншими людьми харків'янка переїхала до Польщі, а звідти — до Великої Британії. Тепер Ірина документує своє життя й обговорює британську культуру.
У Великій Британії вона почала працювати на трьох роботах і вчити англійську. У вільний час веде канал TikTok @irisssskai, де ділиться своїм досвідом проживання на британських островах і порівнює його з попереднім життям в Україні.
У своїх роликах дівчина звертає увагу на відмінності між двома країнами. Її канал набрав уже 24 000 підписників і 430 000 лайків. Українка сподівається, що це допоможе їй продовжити кар'єру у сфері цифрового маркетингу.
Вона каже, що щаслива у Великій Британії і, хоча їй подобається Україна, але життя там було "дуже, дуже важким".
Нагадаємо, що українські біженці розповіли, що Велика Британія припиняє приймати переселенців із України, а сім'ї залишаються розділеними.
Також повідомлялося, що в Німеччині знайшли вбитою 27-річну українку. 51-річна мати й місячне немовля зникли.