Українка переїхала до Великої Британії та стала популярною в TikTok: розповідає про нову країну (фото)

25-річна Ірина Гордієнко подала заявку на участь у програмі спонсорства Homes for Ukraine і у квітні 2022 року переїхала в Рамсгейт, графство Кент.

Українська біженка, яка переїхала в британське місто Маргейт із Харкова, тепер знімає в TikTok відеоролики про життя в новій країні. Про це повідомляє BBC.

25-річна Ірина Гордієнко виїхала з рідного міста після того, як російські війська почали обстріли в лютому 2022 року. Надалі вона подала заявку на участь у програмі спонсорства Homes for Ukraine і у квітні 2022 року переїхала в Рамсгейт, графство Кент.

Зараз вона живе в Маргейті, а в інтерв'ю місцевим журналістам розповіла, що почувається у Великій Британії, як удома.

Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, Гордієнко працювала фоторедакторкою в Харкові. Вона згадала, як читала повідомлення в месенджерах про те, що "Росія наближається".

"Ми ніколи не припускали, що Росія може напасти на Харків. Усі мої друзі говорили: "Ірино, чому ти хвилюєшся? Нічого не станеться", — розповіла вона.

25-річна Ірина Гордієнко

У день початку повномасштабного вторгнення вона прокинулася від вибухів. Її школа й університет перетворилися на руїни. Пізніше разом із шістьма іншими людьми харків'янка переїхала до Польщі, а звідти — до Великої Британії. Тепер Ірина документує своє життя й обговорює британську культуру.

У Великій Британії вона почала працювати на трьох роботах і вчити англійську. У вільний час веде канал TikTok @irisssskai, де ділиться своїм досвідом проживання на британських островах і порівнює його з попереднім життям в Україні.

У своїх роликах дівчина звертає увагу на відмінності між двома країнами. Її канал набрав уже 24 000 підписників і 430 000 лайків. Українка сподівається, що це допоможе їй продовжити кар'єру у сфері цифрового маркетингу.

Вона каже, що щаслива у Великій Британії і, хоча їй подобається Україна, але життя там було "дуже, дуже важким".

Нагадаємо, що українські біженці розповіли, що Велика Британія припиняє приймати переселенців із України, а сім'ї залишаються розділеними.

Також повідомлялося, що в Німеччині знайшли вбитою 27-річну українку. 51-річна мати й місячне немовля зникли.