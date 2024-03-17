"Занадто старий для президента": Байден пожартував про вік і психічний стан Трампа

Американський лідер вважає, що його опонент-республіканець дуже старий для президентської посади. При цьому Джо Байден старший за Дональда Трампа на чотири роки, а його поведінка часто дивувала людей.

Президент США Джо Байден 17 березня різко відповів 45-му президенту США, республіканцю Дональду Трампу на його жарти про психічний стан. Подія сталася на вечері Gridiron Club, найстарішої та однієї з найпрестижніших журналістських організацій у світі, пише агентство Reuters.

Поява Байдена на вечері, під час якої політики та журналісти обмінюються жартами, була першим випадком, коли президент був присутнім особисто після Трампа у 2018 році.

Американський лідер заявив, що Трамп "уже занадто старий, щоб знову бути президентом". Зазначимо, що Байдену зараз 81 рік, а Трампу — 77 років.

"Один кандидат занадто старий і психічно непридатний, щоб бути президентом. Інший — я", — заявив Байден перед більш ніж 650 гостями.

Варто нагадати, що зазвичай Дональд Трамп ставив під сумнів розумові здібності Байдена через його похилий вік. Часто Трамп не соромиться у висловлюваннях у бік опонента публічно.

На зустрічі з прихильниками в Джорджії тиждень тому прямо назвав чинного президента ідіотом. Трамп звинуватив Байдена в нездатності гарантувати безпеку для Штатів.

Чи вважають американці Трампа і Байдена старими політиками?

Згідно з результатами соціологічного опитування ABC News/Ipsos, більшість американців (59%) вважають, що Байден і Трамп занадто старі для другого президентського терміну.

Водночас 86% американців вважають, що 81-річний Байден надто старий, щоб бути президентом ще один термін, а 59% вважають, що і Трамп, якому в червні виповниться 78 років, надто старий для найвищої держпосади.

Лише кожен десятий американець упевнений, що вік двох політиків — не перешкода для другого президентського терміну.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 13 березня сказав, що перед виборами президента США 2020 року Дональд Трамп дорікав йому в симпатіях до Байдена. В одній із бесід, як каже Путін, Трамп запитав його: "хочеш, щоб переміг "сплячий Джо"?"

Губернатор Флориди Рон Десантіс раніше заявив про вихід із президентських перегонів у США заради підтримки Дональда Трампа. Спонсори Десантіса говорили, що гроші для продовження розкрутки кандидата закінчилися.