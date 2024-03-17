Атака військової частини в Придністров'ї: чи причетна Україна до удару дроном по вертольоту (відео)

Українська і молдовська сторони звинувачують Росію в провокації на військовій базі в Тирасполі. Тим часом "міністерство держбезпеки" Придністров'я нібито бачило проліт БПЛА з боку Клеверного мосту під Одесою.

Українські військові та спецслужби не причетні до атаки дроном по військовій частині в Придністров'ї. Про це заявили в Бюро реінтеграції Молдови.

"Після вивчення відеозображень та обміну інформацією повідомляємо, що інцидент, який розглядається, є спробою викликати страх і паніку в регіоні. Військова техніка на знімках не працює вже кілька років", — стверджує відомство.

Влада Кишинева в контакті з українською стороною і не підтверджує факт нападу на Придністров'я, додали в бюро.

Молдавська служба "Радіо Свобода" звернула увагу, що інцидент стався в день, коли жителі Придністров'я голосували на виборах президента Росії на шести виборчих дільницях, відкритих на лівому березі Дністра.

Так зване міністерство держбезпеки Придністров'я раніше повідомляло, що політ БПЛА фіксували з боку Клеверного мосту, розташованого на перетині Київської траси та Об'їзної дороги під Одесою.

Росія нагнітає: реакція представників України

Головне управління розвідки Міноборони України назвало ситуацію на одній із військових частин у Тирасполі російською провокацією. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України також заявив про провокацію РФ у Придністров'ї.

"Головна логіка дій Кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки в Росії немає коридору до Придністров'я для здійснення провокацій військового характеру. Саме для інформаційного нагнітання росіяни намагаються чинити провокації та маніпулювати в інформаційному просторі, поширюючи фейки", — розповіли в центрі.

Дрон-камікадзе знищив гелікоптер Мі-8МТ, що стояв на території військової частини місцевих сил, поруч із російськими миротворцями.

"Безпілотник вдарив по вертушці сьогодні вдень, о 12:10. Стався вибух, далі пожежа. Займання вже ліквідовано", — зазначає медіа.

За даними українського військового оглядача Олександра Коваленка, згорілий у Придністров'ї гелікоптер Мі-8 був одним із небагатьох працездатних у складі незаконних збройних формувань "ПМР".

"Не знаю, що там прилетіло і хто за цим стоїть. По-перше, у Тирасполі сьогодні стиснулися п'яті точки до розмірів вушка голки, а по-друге — боєздатної повітряної компоненти в них стало менше, що не може не радувати", — зазначає аналітик.

Нагадаємо, Франція і Молдова підписали договір про співпрацю у сфері безпеки через загрози від Росії. Угода передбачає швидке відкриття в Кишиневі французької оборонної місії.

Спецслужби Молдови раніше виявляли спроби Росії втрутитися в президентські та парламентські вибори країни. Москва підтримує проросійських політиків у регіоні.