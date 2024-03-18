Убивство українки в Німеччині: росіянка готувалася до викрадення 5-тижневої дитини, — ЗМІ

За розповідями сусіда, 44-річний підозрюваний ще в грудні розповідав про те, що в їхньому будинку незабаром з'явиться маленька донька. При цьому його дружина з Росії не виглядала вагітною.

У Німеччині знайшли мертвою 27-річну українку Маргариту Разаз, а її маленьку дитину взагалі викрали. До цього може бути причетна жінка з Росії. Місцеве видання Focus поділилося новими деталями трагедії.

Зазначається, що за вбивством українки може стояти 44-річний німець і 43-річна жінка, яка приїхала з Російської Федерації. Вони могли тривалий час планувати операцію, внаслідок якої не тільки було вбито 27-річну дівчину, а й викрадено дитину.

Підозрюваний чоловік працює м'ясником, про що розповів його сусід. У пари троє синів, однак у грудні минулого року 44-річний німець розповідав, що незабаром у них вдома з'явиться ще й дівчинка.

Сімейна пара говорила про поповнення в родині ще в грудні Фото: OE24

Тоді сусід здивувався, адже в росіянки не було жодних ознак того, що вона чекає на дитину і скоро має народити.

"Він із гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини. Я все ще дивувався, бо його дружина зовсім не виглядала вагітною. Але я не очікував такого злочину. Подружжя завжди було дуже ввічливим і справляло приємне враження", — додав чоловік у коментарі журналістам.

У результаті, в один із днів сусід вийшов на вулицю, а 44-річний підозрюваний уже сидів перед будинком із зав'язаними руками.

У місцевому виданні додали, що матір убитої Маргарити продовжують шукати по всій Німеччині і немає інформації, де вона може перебувати. Дитину передали під опіку служби у справах дітей.

Нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що сімейна пара могла вбити українку і викрасти її 5-тижневу доньку. Німецьким правоохоронцям у короткі терміни вдалося знайти зникле немовля. За підозрою у вбивстві та викраденні затримали двох громадян Росії, як повідомлялося спочатку. У результаті з країни-агресора є тільки жінка.