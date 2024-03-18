У ЗМІ "поховали" короля Великобританії: хто поширив фейк про смерть Чарльза ІІІ (фото)

Одним із перших інформацію про кончину монарха поширив Фікрет Шабанов, який називає себе "президентом канадського аналітичного центру". У соцмережах він публікував дописи пропагандистів РФ, а вони неодноразово цитували його слова.

У понеділок вдень, 18 березня, в мережі зʼявились повідомлення про те, що нібито у Букінгемському палаці заявили про смерть короля Великобританії Чарльза ІІІ. Фокус розібрався, хто поширив відповідний фейк.

Близько 13:00 у різних російських Telegram-каналах та на сторінках засобів масової інформації зʼявились новини про нібито смерть короля Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй Чарльза III (або Карла III).

Однак одним із перших цю інформацію поширив Фікрет Шабанов, який називає себе президентом аналітичного центру "Consultations on international policy and economy". Крім того, він оприлюднив й скрін з нібито офіційним повідомленням від Букингемського палацу.

Згодом новину підхопили такі медіа, як Mash (пізніше вони оновили інформацію та повідомили, що вона виявилась фейковою), "Вечерняя Москва", "Рязанский портал", "Самара онлайн", "Москва онлайн" та інші. Деякі з них уже видалили цю новину.

Проте, перевіривши сайт Букінгемського палацу, журналісти Фокусу не виявили жодного офіційного повідомлення про начебто смерть Чарльза III. Остання новина на сайті датується 14 березня. Тож, відповідна новина виявилась фейковою.

Росіяни самі ж спростували свій фейк

Як повідомляє російське видання "РИА Новости", пресслужба Букінгемського палацу спростувала їх журналістам чутки про смерть короля Чарльза III. За інформацією у дописі, він продовжує вести офіційні та приватні справи.

Фікрет Шабанов: що про нього відомо

Одним із перших новину про начебто смерть Чарльза III поширив Фікрет Шабанов. Раніше "Бабель" повідомляв, що це так званий президент канадського аналітичного центру "Consultations on international policy and economy", який із середини 2022 року дав десятки інтервʼю відомим українським блогерам і журналістам.

За інформацією видання, про біографію Фікрета Шабанова відомо небагато і вся вона переважно — з його слів. Шабанову 54 роки, згідно з британським реєстром юридичних осіб, він громадянин Азербайджану.

Фікрет Шабанов. Фото - Бабель

В інтервʼю Шабанов розповідав, що має освіту юриста, а на сторінці у Facebook, доступ до якої обмежив після того, як журналісти звернулися до нього із запитаннями, писав, що зараз живе у Ванкувері в Канаді, але часто буває в Баку.

У ЗМІ Шабанова представляли як президента канадського аналітичного центру, проте в інтернеті немає жодної згадки про такий центр. Журналістам він відмовився відповідати на запитання чому немає даних про "Consultations on international policy and economy", назвавши його тенденційним.

"Моя організація — закрита комерційна структура, яка проводить системну аналітику на замовлення роботодавця. Запрошуються експерти зі світовим імʼям, усі працюють віддалено. Усі матеріали є приватною власністю замовника", — написав згодом Шабанов.

Шабанов і російська пропаганда

За інформацією видання, Шабанов щодня публікував і репостив у Telegram десятки дописів. Зокрема, регулярно поширює пости російського блогера Анатолія Несміяна. Він також девʼять разів публікував дописи російського пропагандиста Ігоря Коротченка. Зокрема, поширив його погрозу щодо тактичного ядерного удару після атаки на Штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Сам Шабанов у своїх інтервʼю не висловлювався на підтримку Росії та багато разів казав, що виступає за Україну. Утім, його заяви неодноразово цитували російські пропагандисти, додають у медіа.

Нагадаємо, 8 вересня на 97 році життя у шотландському замку Балморал померла королева Єлизавета II. За лічені дні до смерті королева встигла зустрітися із новим прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трасс.