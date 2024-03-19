Син російського олігарха Ковальчука отримав посаду в Кремлі, — Клімкін (відео)

Посада, на яку призначили Ковальчука-молодшого, є формально бюрократичною, однак ексглава МЗС України вважає, що це свідчить про те, що його можуть розглядати як "наступника" Путіна.

Борис Ковальчук, син російського олігарха Юрія Ковальчука, найближчого прихильника Володимира Путіна, став заступником голови контрольно-ревізійного управління в адміністрації президента РФ. Про це повідомив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Клімкін наголосив, що інтриги влади в Росії відбуваються не на псевдовиборах, а в коридорах Кремля, і нагадав, що саме на цю посаду свого часу був призначений Путін.

"Це управління є своєрідним хабом для російських силовиків, управління, яке взаємодіє з усіма силовими кланами", — зауважив Клімкін.

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І хоча ця посада є формально бюрократичною, ексглава МЗС вважає, що насправді це свідчить про те, що Ковальчука-молодшого можуть розглядати як "наступника" чинного російського президента.

Хто такий Юрій Ковальчук

Російський олігарх Юрій Ковальчук — основний акціонер і колишній голова ради директорів банку "Россия", а також фігурант санкційних списків Заходу. Його вважають одним із найвпливовіших людей з оточення диктатора Володимира Путіна, з яким він дружить ще з 1990-х.

За часів СРСР Ковальчук займався науковою та науково-адміністративною роботою, був одним із керівників ФТІ імені Іоффе в Ленінграді.

Нагадаємо, Фокус писав, що вибори-2024 стають для Путіна піком, але це і початок падіння, як вважає журналіст Вадим Денисенко. Система, яку створив кремлівський диктатор, надалі приречена тільки на саморуйнування.