"Просто нічого немає": мешканка Бєлгорода поскаржилася на проблеми й отримала відповідь (відео)

У коментарях українці висловили переконання, що зараз до Росії повертається бумерангом те, що на початку війни пережили українці.

У російському місті Бєлгород не припиняються обстріли на фоні рейду російських добровольців. Тим часом одна із місцевих мешканок вирішила поскаржитися на порожні полиці в магазинах. Вона стверджує, що знайти фрукти, овочі та м'ясо стало непростим завданням. Відповідні кадри опублікували у соціальних мережах.

Таким чином поки на російських телеканалах єдиною темою обговорення є лише тріумфальна перемога Путіна на "виборах" у Бєлгороді почали скаржитися на постійні обстріли та на нестачу найважливіших продуктів у магазинах.

"Як же щось можна готувати, коли у магазинах порожні полиці. Немає взагалі нічого: ані фруктів, ані огірків чи помідорів. Товари першої необхідності взагалі відсутні. Не можна купити м'яса, ковбаси, цибулі чи моркви", – жаліється росіянка.

Коментатори з України тим часом написали, що мешканцям Бєлгорода варто подякувати за все це Путіну, оскільки таке "райське життя" для них організував саме він. Оскільки нинішні проблеми, з якими зіткнулися росіяни, українці вже пережили на початку російського вторгнення.

Скріншот коментарів у мережі

Скріншот коментарів у мережі

"Якщо у РФ відсутнє м'ясо, помідори, огірки, тоді з'їдайте того, за кого проголосували"; "До тих пір, поки Пуйло не став бомбардувати Харків, у бєлгородців було райське життя. Таким чином дякуйте своєму фюреру за те, що з вами відбувається"; "Ми ще можемо дроном доставити продукти, проте є нюанс"; "Два роки тому ми через це перейшли", — пишуть українці.

Зазначимо, що 12 березня секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував спецоперацію РДК і ЛСР на території РФ.