"Святий Грааль": затонулий 300 років тому корабель із "незліченним скарбом" піднімуть із дна (фото, відео)

Підводний робот працюватиме на глибині 600 метрів, його під'єднають до корабля ВМФ, з якого за камерами відстежать кожен рух. Підводні зображення показали золоті монети, гармати та китайські порцелянові чашки, що чудово збереглися, на борту галеона "Сан Хосе".

Іспанський галеон "Сан-Хосе" затонув біля колумбійського порту Картахена 1708 року і залишався там до 2015 року. Після того, як його знайшли, почалася юридична суперечка про те, кому належать права власності. Про це пише The Sun.

Іспанія, Колумбія, корінні народи Болівії та навіть США заявляли права на корабель зі скарбом вартістю 16 млрд доларів. Суперечка про приналежність корабля вирішилася в липні 2007 року. Верховний Суд Колумбії постановив, що будь-який скарб на території Колумбії необхідно розділити між шукачем скарбів і урядом країни. Іспанська влада вважає, що скарби корабля належать Мадриду, оскільки знаходяться на борту іспанського корабля. Болівійська народність кхара-кара також заявила свої претензії на вантаж як компенсацію за іспанський колоніалізм.

Тепер, через майже 10 років після виявлення корабля, уряд Колумбії оголосив, що роботи можуть початися вже з квітня.

Монети на борту корабля

Галеон "Сан-Хосе"

"Існувала стійка думка про галеон як про скарб. Ми хочемо перегорнути цю сторінку. Ми не думаємо про скарби, а про те, як отримати доступ до історичної та археологічної інформації на цьому місці", — пояснила Альєна Кайседо, директор Колумбійського інституту антропології та історії.

На її думку, галеон може розповісти щось невідоме про Іспанську імперію та її зв'язки з Латинською Америкою. Історикиня сподівається, що її команда зможе підняти затонулий корабель із дна і виставити в музеї.

Далеко не всі кораблі коли-небудь підіймали після повного затоплення, і жоден не витягли з тропічних вод.

На затонулому кораблі різний вантаж, але, дослідники зазначають, що складно сказати, що з ними буде, коли піднімуть на поверхню і відбудеться взаємодія з киснем.

Підводний робот

"Ми навіть не знаємо, чи можна щось підняти з води", — уточнила вона.

На початку березня міністр культури Колумбії Хуан Давид Корреа повідомив, що для вилучення предметів із корабля відправлять підводного робота, щоб з'ясувати, якою буде реакція предметів із киснем.

Вартість проєкту оцінюють у понад 4,5 млн доларів. Це наймасштабніша і найдорожча місія з відновлення затонулого судна. Підводний робот працюватиме на глибині 600 метрів, його під'єднають до корабля ВМФ, з якого за камерами відстежать кожен рух.

Останки затонулого корабля "Сан-Хосе"

Дослідниця Александра Чадід пояснила, що після трьох століть у солоній воді велика частина скарбів зазнала фізичних і хімічних змін. Основна мета місії — з'ясувати, як запобігти руйнуванню предметів.

У 2017 році ВМС Колумбії відправили апарат із дистанційним управлінням на глибину, щоб оцінити, що залишилося від корабля.

Підводні зображення показали золоті монети, гармати й китайські порцелянові чашки на кораблі, що прекрасно збереглися.

Галеон "Сан-Хосе"

Історики прозвали корабель "Святим Граалем", оскільки на ньому містився один із найцінніших скарбів, які коли-небудь затонули в морі.

Галеон Сан-Хосе

Що сталося з галеоном "Сан-Хосе"?

Це був один із кількох кораблів, що перевозили коштовності, цінний метал, 11 млн золотих і срібних монет з іспанських колоній у Латинській Америці.

Картина Семюеля Скотта "Морська битва при Картахені". Вибух пороху в трюмі іспанського галеона "Сан-Хосе". На борту були коштовності, цінний метал і 11 млн золотих і срібних монет Фото: Creative Commons

Вантаж мав допомогти королю Іспанії Філіпу V вести війну проти Британії. Корабель ледь відплив на 16 морських миль від берега, як його виявили англійці. Командор Чарльз Вейгер планував захопити найбільший корабель іспанців, але на ньому щось сталося.

Після нетривалої битви в трюмі вибухнув порох, який, як писав Вейгер, був такої сили, що він відчував тепло, перебуваючи на своєму кораблі. Зі всім своїм вантажем корабель пішов на дно.

Нагадаємо, що археологи знайшли корабель часів війни за вухо Дженкінса.

Також повідомлялося, що Португалія представила багатоцільовий корабель — "D. João II".