Португалія представила багатоцільовий корабель із оригінальною назвою "D. João II" (фото)

Корабель MMPS, як зазначили оглядачі, має вражаючий набір функцій, включаючи польотну палубу, ангар для безпілотних систем, вертолітний ангар вантажопідйомністю 10 тонн та наукові лабораторії.

Related video

Під час виставки DIMDEX 2024 начальник штабу ВМС Португалії адмірал Енріке Едуардо Пассалакуа де Гувейя та Мело представив новаторський проєкт багатоцільового корабля підтримки (MPSS), розроблений Damen Shipyards з урахуванням специфічних вимог португальського флоту. Контракт на проєктування, будівництво та оснащення корабля MMPS було укладено у листопаді 2023 року, а сам корабель отримав оригінальну назву D. João II (A 5209). Про це повідомляє European Defence Review.

Адмірал розповів, MMPS — це його особиста мрія, а створення корабля обумовлено його великим досвідом у протичовновій та протиповітряній війні, а також у бойових діях на морі. Об'єднавши ці знання, він розробив концепцію універсального багатоцільового корабля, здатного працювати з безпілотними системами та виконувати широкий спектр завдань, включаючи збирання екологічних даних, допомогу при стихійних лихах, пошук та порятунок, а також оборонні операції.

Що являє собою корабель

У публікації говориться, що MMPS має вражаючий набір функцій, включаючи польотну палубу, ангар для безпілотних систем, вертолітний ангар вантажопідйомністю 10 тонн та наукові лабораторії.

Водотоннажність корабля "D. João II" складає 7000 тонн, при габаритній довжині 107 метрів, ширині 20 метрів та осаді 5,5 метра. Політна палуба досягає 96 метрів із кормовим майданчиком для підтримки операцій на плаву.

Корабель оснащений дизель-електричною силовою установкою з двома головними гвинтами типу Azipod, що забезпечує оптимальну швидкість до 18 вузлів (до 33 км/год), витривалість та екологічну безпеку.

Він також обладнаний станцією поповнення запасів у морі (RAS) по правому борту для рідин, таких як паливо та вода, та твердих речовин масою до 250 кг. Автономний час плавання – 45 діб.

"D. João II" має приміщення для розміщення до 100 осіб, включаючи 48 одиниць екіпажу, а решта — для наукових операцій. Тимчасові приміщення із житловими модулями можуть перевозити ще 200 осіб. Також є медичний блок — туди входять хірургічний кабінет, післяопераційна палата на 4 ліжка, аптека та інші установи.

В цілому MMPS оснащений передовими функціями маневрування, що дозволяють проводити операції в обмежених умовах, та системою динамічного позиціонування для виконання різних завдань, від наукових досліджень до протимінної боротьби. Комплексні можливості судна поширюються на повітряні, надводні та підводні операції, чому сприяє інтегрований комплекс управління, контролю та зв'язку, підсумували оглядачі.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що на озброєнні ЗСУ знаходяться 120-мм міни португальського виробництва. У мережі були опубліковані фотографії з уламково-фугасною міною FP11A4 калібру 120-мм.