В українській армії зʼявились португальські 120-мм міни (фото)

На світлинах в мережі опублікували світлини з осколково-фугасною міною FP11A4 калібру 120-мм.

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В мережі опублікували фотографії 120-мм міни португальського виробництва, які зʼявились на озброєні української армії. Про це повідомляє аналітик War Noir в X (раніше твіттер).

На опублікованій фотографії 120-мм міна, яка дуже схожа на португальську FP11A4 — це осколково-фугасний боєприпас. Вони виготовляються в Португалії, та ймовірно, постачались також звідти в українську армію. Офіційно про постачання мін не повідомлялось. Загалом в українській армії є велике різноманіття мін для мінометів, артилерії та реактивної артилерії. Серед них є навіть Іран та Судан. Зокрема в серпні українські військові показали 120-мм мінометні снаряди підприємства Yarmouk Military Industrial Complex, де вироблять зброю та боєприпаси. Також були 82-мм міни з Судану. При цьому 35% підприємства YMIC належить Ірану.

120-мм міна португальського виробництва

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Візуально португальські боєприпаси також схожі на німецькі міни. Вони мають таку саму назву FP11A4. Проте автори стверджують, що в ЗСУ все ж міни з Португалії.

Нагадаємо, 28 квітня на озброєння ЗС РФ помітили іранський ПТРК Dehlavieyh, він є копією російського "Корнет".

24 квітня ЗМІ писали, що за 6 місяців Іран поставив до РФ понад 300 тисяч артилерійських снарядів для артилерії.