В украинской армии появились португальские 120-мм мины (фото)

На фотографиях в сети опубликовали фотографии с осколочно-фугасной миной FP11A4 калибра 120-мм.

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В сети опубликовали фотографии 120-мм мины португальского производства, которые появились на вооружении украинской армии. Об этом сообщает аналитик War Noir в X (ранее твиттер).

На опубликованной фотографии 120-мм мина, которая очень похожа на португальскую FP11A4 — это осколочно-фугасный боеприпас. Они изготавливаются в Португалии, и вероятно, поставлялись также оттуда в украинскую армию. Официально о поставках мин не сообщалось. Всего в украинской армии есть большое разнообразие мин для минометов, артиллерии и реактивной артиллерии. Среди них есть даже Иран и Судан. В частности, в августе украинские военные показали 120-мм минометные снаряды предприятия Yarmouk Military Industrial Complex, где производят оружие и боеприпасы. Также были 82-мм мины из Судана. При этом 35% предприятия YMIC принадлежит Ирану.

120-мм мина португальского производства

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Визуально португальские боеприпасы также похожи на немецкие мины. Они имеют такое же название FP11A4. Однако авторы утверждают, что в ВСУ все же мины из Португалии.

Напомним, 28 апреля на вооружение ВС РФ заметили иранский ПТРК Dehlavieyh, он является копией российского "Корнет".

24 апреля СМИ писали, что за 6 месяцев Иран поставил в РФ более 300 тысяч артиллерийских снарядов для артиллерии.