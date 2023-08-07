ЗСУ використовують 120-мм снаряди з Судану, виготовлені у 2023 році, — ЗМІ (фото)

У руках бійця, що боронить Донеччину, журналісти помітили виготовлену цьогоріч у Судані міну. Корпорацію, якій належить завод, частково контролює Іран.

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Українські захисники застосовують суданські мінометні снаряди калібру 120 мм. Про це з посиланням на оприлюднені 24-ю ОМБр імені короля Данила світлини з Донеччини повідомив "Мілітарний".

Оприлюднене у соцмережах 24 ОМБр імені короля Данила фото з передової Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

У матеріалі зазначено, що маркування свідчить про виготовлення суданської міни у 2023 році. За даними центру, у Судані є підприємство YIC (Yarmouk Military Industrial Complex), яке виробляє бронетехніку, стрілецьку зброю, боєприпаси та артилерію радянського зразка.

Зокрема YIC виготовляє місцеву версію БРДМ-2 під назвою Amir, а також китайські танки Type 59 та Type 88 під назвами Al Zubair 2 та Al Basheer відповідно. Окрім того, іранська компанія глибоко модернізує танки Т-54, Т-55 та Type 59 під назвою Al Zubair 1.

Ймовірна територія заводу у Судані Фото: Мілітарний

"Раніше в мережі з’являлися фотографії 82-мм мінометних снарядів, які були вироблені цим підприємством", — підкреслили аналітики.

Фото мінометних снарядів калібру 82 мм виробництва YIC, 2013 рік Фото: Мілітарний

У публікації йдеться, що 35% корпорації, до якої входить завод, належать Ірану. В різні часи на ньому працювали фахівці Корпусу вартових Ісламської революції. У 2012 році завод постраждав від авіаудару, який ймовірно був завданий Ізраїлем.

"Невідомо, як саме ці боєприпаси потрапили в Україну. Вони могли бути захоплені в одному з контрабандистських вантажів або придбані через компанії-посередники або інші країни", — зазначили в "Мілітарному".

Варто зазначити, що на фото з фронту мінометний снаряд тримає музичний виконавець Петро Моставчук. Він також відомий у мережі під псевдонімом "MC Петя".

Нагадаємо, нардеп Єгор Чернєв заявив, що Німеччина надасть Україні далекобійні ракети Taurus. З його слів, ці снаряди можуть завдати удару по усім тимчасово окупованим територіям, включно з Кримом.

"Український мілітарний центр" писав, що бійці ЗСУ розібрали ворожий реактивний керований боєприпас для РСЗВ "Торнадо-С".