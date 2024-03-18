Португалия представила многоцелевой корабль с оригинальным названием "D. João II" (фото)

Корабль MMPS, как отметили обозреватели, обладает впечатляющим набором функций, включая полетную палубу, ангар для беспилотных систем, вертолетный ангар грузоподъемностью 10 тонн и научные лаборатории.

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В ходе выставки DIMDEX 2024 начальник штаба ВМС Португалии адмирал Энрике Эдуардо Пассалакуа де Гувейя и Мело представил новаторский проект многоцелевого корабля поддержки (MPSS), разработанный Damen Shipyards с учетом специфических требований португальского флота. Контракт на проектирование, строительство и оснащение корабля MMPS был заключен в ноябре 2023 года, а сам корабль получил оригинальное название D. João II (A 5209). Об этом сообщает European Defence Review.

Адмирал рассказал, MMPS — это его личная мечта, а создание корабля обусловлено его обширным опытом в противолодочной и противовоздушной войне, а также в боевых действиях на море. Объединив эти знания, он разработал концепцию универсального многоцелевого корабля, способного работать с беспилотными системами и выполнять широкий спектр задач, включая сбор экологических данных, помощь при стихийных бедствиях, поиск и спасение, а также оборонные операции.

Что собой представляет корабль

В публикации говорится, что MMPS обладает впечатляющим набором функций, включая полетную палубу, ангар для беспилотных систем, вертолетный ангар грузоподъемностью 10 тонн и научные лаборатории.

Водоизмещение корабля "D. João II" составляет 7000 тонн, при габаритной длине 107 метров, ширине 20 метров и осадке 5,5 метра. Полетная палуба достигает 96 метров с кормовой площадкой для поддержки операций на плаву.

Корабль оснащен дизель-электрической силовой установкой с двумя главными винтами типа Azipod, что обеспечивает оптимальную скорость до 18 узлов (до 33 км/ч), выносливость и экологическую безопасность.

Он также оборудован станцией пополнения запасов в море (RAS) по правому борту для жидкостей, таких как топливо и вода, и твердых веществ массой до 250 кг. Автономное время плавания — 45 суток.

"D. João II" имеет помещения для размещения до 100 человек, включая 48 единиц экипажа, а остальные — для научных операций. Временные помещения с жилыми модулями могут перевозить еще 200 человек. Также имеется медицинский блок — туда входят хирургический кабинет, послеоперационная палата на 4 койки, аптека и другие учреждения.

В целом MMPS оснащен передовыми функциями маневрирования, позволяющими проводить операции в стесненных условиях, и системой динамического позиционирования для выполнения различных задач, от научных исследований до противоминной борьбы. Комплексные возможности судна распространяются на воздушные, надводные и подводные операции, чему способствует интегрированный комплекс управления, контроля и связи, подытожили обозреватели.

Напомним, в октябре стало известно, что на вооружении ВСУ находятся 120-мм мины португальского производства. В сети были опубликованы фотографии с осколочно-фугасной миной FP11A4 калибра 120-мм.