Колишній американський президент Дональд Трамп запевнив, що США залишатимуться в складі Північноатлантичного альянсу, але застеріг європейські країни від "зловживання" підтримкою Штатів.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі його президентства, США захищатимуть європейських союзників по НАТО, поки вони оплачують "справедливу частку" видатків на оборону альянсу. Про це повідомляє Politico.

Відповідну заяву кандидат у президенти США зробив в інтерв'ю своєму другу та союзнику Найджелу Фараджу для британського телеканалу GB News. Там же Трамп запевнив, що США залишатимуться в складі Північноатлантичного альянсу, але застеріг європейські країни від "зловживання" американською підтримкою.

За його словами, Європа повинна платити свою "справедливу частку" витрат на оборону.

"НАТО має ставитися до США справедливо, тому що якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б", — сказав Трамп.

Окрім того, у виданні додають, що на пряме запитання Фараджу, чи прийдуть США за його президентства на допомогу країнам НАТО, які зазнають нападу, Трамп відповів – "так", пом'якшивши свою попередню риторику, яка викликала обурення союзників.

"Так. Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", — відповів Трамп.

Нагадаємо, раніше аналітик Мартін Вулф для The Financial Times повідомив, що колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його поплічники мають намір "подарувати" Володимиру Путіну незаслужену перемогу у війні.