За даними російських журналістів, сербська влада нібито звернула увагу на "деструктивну активність" деяких громадян РФ, а також їхні "контакти з місцевими опозиційними силами".

Спецслужби Сербії мають намір депортувати з країни низку "протестно налаштованих" громадян Російської Федерації. Про це пише RT, посилаючись на свої джерела, близькі до сербських органів влади.

Джерело видання заявило, що висилка росіян нібито може бути пов'язана з активною участю опозиційно налаштованих російських емігрантів в акціях протесту проти підсумків парламентських виборів у Сербії, які відбулися в грудні 2023 року.

У публікації йдеться, що сербська влада нібито звернула увагу на "деструктивну активність" деяких російських релокантів та їхні "контакти з місцевими опозиційними силами".

Повідомляється, що під час протестів росіяни блокували роботу управлінських структур у Белграді.

За інформацією російських журналістів, сербські спецслужби мають намір притягувати згаданих громадян РФ до відповідальності у взаємодії з Москвою, а також "сприяти їхній висилці з країни".

Нагадаємо, 19 січня ЗМІ повідомили, що Естонія не продовжила посвідку на проживання і змушує главу російської церкви Московського патріархату Євгена покинути країну, оскільки "його публічні дії та заяви підтримують агресора".

Раніше, 28 грудня, повідомлялося, що з Латвії можуть видворити 1213 росіян, які не подали документи на отримання посвідки на проживання відповідно до нових змін в імміграційному законі.