За 10 млн: у РФ виставили на аукціон ніж, яким відрізали вухо підозрюваному в теракті (фото)
Участь у затриманні підозрюваного в теракті в "Крокусі", якого катували, а потім допитували, брав участь спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат", розповів неонацист Євген Рассказов.
Російські силовики відрізали вухо підозрюваному в теракті в "Крокусі". Ніж, яким це зробили, продають на аукціоні. Про це повідомив неонацист Євген Рассказов з позивним "Топаз" у своєму Telegram-каналі.
Він зауважив, що саме його підписник був одним із тих, хто спіймав підозрюваного іноземця.
Крім цього, він уточнив, що у затриманні брав участь спеціальний загін швидкого реагування "Ахмат".
Також "Топаз" показав ніж, яким відрізали вухо затриманому чоловіку. Рассказов вирішив оголосити аукціон, який продовжиться до неділі 24 березня, та продати ніж.
"Співробітник зобов'язується частину коштів переказати на благодійний рахунок для постраждалих від теракту. Ставку можна зробити, написавши в бот зворотного зв'язку каналу та підтвердивши наявність у вас заявлених коштів", — сказав "Топаз".
Він додав, що наразі ставка перебуває на рівні десяти мільйонів рублів.
Підозрюваному в теракті відрізали вухо: що відомо
23 березня у ЗМІ повідомили, що у РФ відрізали вухо чоловіку, якого підозрюють у теракті в "Крокусі". Російські силовики намагалися змусити його зʼїсти своє ж вухо. Після чого допитали, проте він майже не розумів російську мову.
Нагадаємо, за інформацією росЗМІ в теракті загинуло понад сотню людей, зокрема й троє дітей. Журналісти зауважили, що кількість жертв може зрости. Також декілька десятків людей перебули у важкому стані.
23 березня у білоруських ЗМІ заявили, що біля кордону РБ було затримано підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокусі". За словами посла Білорусі в Росії Дмитра Крутого, нібито основним завданням минулої ночі було не дати терористам пройти через кордон.