Трамп домігся відстрочки на 10 днів для внесення $454 млн, аби не втратити нерухомість, — Reuters

Дональд Трамп протягом 10 днів має внести заставу в розмірі 175 мільйонів доларів, інакше його нерухомість так і залишиться під загрозою конфіскації.

Експрезидент США Дональд Трамп у понеділок, 25 березня, виграв заявку на зупинення винесення йому рішення в цивільній справі про шахрайство на суму 454 мільйони доларів, якщо він внесе заставу в розмірі 175 мільйонів доларів протягом 10 днів. Про це пише агенція Reuters.

Так звана перемога колишнього президента США не дозволяє владі штату Нью-Йорк розпочати арешт його активів уже в понеділок.

"Апеляційний суд штату середнього рівня задовольнив прохання Трампа про відстрочку виконання рішення від 16 лютого проти нього за завищення його власного капіталу та вартості його нерухомості з метою обману інвесторів і кредиторів, доки він розглядає його апеляцію в цій справі", — пояснює агенція.

Це рішення пом'якшує гострий дефіцит коштів, спричинений зростанням судових витрат Трампа.

Генеральна прокуратура й адвокати Трампа не одразу відповіли на запити про коментарі.

Трамп, який прагне повернутися на пост президента цьогоріч усіма можливими зусиллями, заявив у соціальних мережах, що його можуть змусити продати активи за потенційно "цінами розпродажу" для внесення застави в справі, порушеній генеральною прокуроркою Нью-Йорка Летицією Джеймс.

Ситуація на ранок 25 березня

Кандидат від Республіканської партії повинен був або виплатити зазначену суму з власної кишені, або внести заставу, поки адвокати експрезидента оскаржуватимуть рішення судді Артура Енгорона від 16 лютого. Водночас під прицілом генпрокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс перебувала нерухомість Трампа на Манхеттені, зокрема знаменита башта Trump Tower, а також поле для гольфу та маєток Seven Springs.

"Цей випадок розвінчує міф про Трампа як квітучого бізнесмена", — підкреслює агентство.

Уранці 25 березня Трамп написав у соціальних мережах, що розмір штрафу, встановлений суддею Енгороном, був "шахрайським".

"Це має бути нуль, я не зробив нічого неправильного!" — запевнив експрезидент.

Нагадаємо, що передвиборний штаб Трампа в п'ятницю, 22 березня, закликав до пожертв від "одного мільйона патріотів, які підтримують Трампа", заявивши, що "знакова вежа Трампа" входить до тих об'єктів нерухомості, що перебувають під загрозою конфіскації.

Що передувало

У лютому 2024 року суд у Нью-Йорку зобов’язав експрезидента США сплатити 454 мільйони штрафу, включно з відсотками, у так званій справі про шахрайство. В ухвалі суду йшлося, що бізнес-імперія колишнього очільника держави Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, таким чином отримуючи вигідніші банківські кредити.

Прокуратура штату Нью-Йорк інкримінувала Трампу сім звинувачень, серед яких — шахрайство, підробка документів, складання неправдивих фінансових звітів. Це рішення стало результатом розгляду цивільного позову проти Трампа, поданого у вересні 2022 року генпрокуроркою штату Нью-Йорк.

Раніше адвокати експрезидента подали до суду заяву, де закликали апеляційний суд штату відкласти виконання рішення, стверджуючи, що сума є надмірною. Захист Трампа попросив дозволити йому внести заставу в розмірі 100 мільйонів, поки він подає апеляцію на рішення суду. Проте суд відхилив заяву, а 30 компаній-поручителів не відповіли на запит Трампа про заставу.

До того ж із фінансовими проблемами зіштовхнулася президентська кампанія Трампа, якій не стали допомагати відомі донори Республіканської партії, а також Ілон Маск, із якими Трамп зустрівся напередодні у пошуках фінансування президентських перегонів.

Нагадаємо, 6 березня повідомлялося, що перемога Дональда Трампа призведе до "хаосу, розколу й темряви", про що заявив нинішній президент США Джо Байден. Лідер Білого дому вважає, що Дональдом Трампом керує образа та злодійство. Він не сфокусований на американському народові.

Водночас 19 березня Дональд Трамп запевнив, що США залишатимуться в складі Північноатлантичного альянсу, але застеріг європейські країни від "зловживання" підтримкою Штатів.