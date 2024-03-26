Теракт у "Крокусі": пошук Кремлем "українського сліду" може завдати шкоди РФ, — ISW

На думку американських аналітиків, у Москві вирішили, що "інформаційна цінність" звинувачення Києва в теракті варта будь-яких ризиків і потенційних жертв серед росіян.

Заяви російських чиновників про те, що Україна нібито причетна до теракту в "Крокус Сіті Холі", найімовірніше, здійсненого ІДІЛ, може завдати шкоди внутрішній безпеці Російської Федерації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 25 березня.

Як зазначають аналітики, офіційні особи РФ і низка російських блогерів стверджують, що стрілянина і підпал концертного залу в Підмосков'ї може бути пов'язана з Україною, однак ця атака значною мірою узгоджується з попередніми терористичними атаками "Ісламської держави".

На думку авторів звіту, звинувачуючи Київ, Кремль намагається виправдати свою не припинювану військову агресію на території України. При цьому, як зазначають аналітики, у РФ "ігнорують явну загрозу", яку несе в собі ІДІЛ.

"Тривала наполегливість кремлівських чиновників і російських ультранаціоналістів, які звинувачують Україну в нападі, що його, найімовірніше, скоїла ІДІЛ, може завдати шкоди внутрішній безпеці Росії та життю цивільного населення", — ідеться в матеріалі ISW.

Аналітики вважають, що в Кремлі визнали звинувачення в бік України "інформаційно цінними" і вартими будь-яких ризиків і загроз для життя цивільного населення.

У ISW також підкреслили, що ці ризики передусім пов'язані з нездатністю Москви адекватно протистояти загрозам усередині своїх кордонів.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін звернувся до росіян у зв'язку з терактом у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї, заявивши, що терористи рухалися в бік кордону з Україною, де українська сторона нібито підготувала для них "вікно".

У відповідь президент України Володимир Зеленський назвав Володимира Путіна "хворою і цинічною істотою", зазначивши, що президент РФ і російські спецслужби є "найбільшим вікном для терору".