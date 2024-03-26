Оголосили війну Росії. Хто такі ІДІЛ-К або Вілаєт Хорасан та чого очікувати від них Україні?

22 березня у Москві було здійснено один із наймасштабніших терактів за історію Російської Федерації. Західні спецслужби попереджали про таку загрозу ще 8 березня, проте у Кремлі попередження проігнорували. Фокус зібрав 8 фактів про терористичну організацію ІДІЛ-К або Вілаєт Хорасан – вони дозволять зрозуміти її сутність та мотиви дій.

Російська влада так захопилася пошуком уявних загроз, що пропустила цілком реальну – і США надалі застерігають своїх громадян від перебування у Росії. Відповідальність за скоєне взяла на себе терористична організація ІДІЛ-К або Вілаєт Хорасан. Вони ж обіцяють продовжити свою справу і здійснити такий терористичний акт, який навічно запам’ятають усі прийдешні покоління росіян. Так хто ці терористи, які фактично оголосили війну нашому ворогу, та чого очікувати від них Україні?

ІДІЛ-К або Вілаєт Хорасан (вілаєт – назва адміністративно-територіальних одиниць у мусульманських країнах, тобто вони себе вважають однією із провінцій Ісламської держави) – терористична організація, заснована у 2014 році вихідцями із різних інших терористичних груп, зокрема Аль-Каїди та Талібану. У 2015 році ІДІЛ оголосила про свою експансію на цей регіон, власне тоді й оформилося відоме на сьогодні найменування. Хорасан був однією із провінцій Арабського халіфату (перша ісламська держава, яка існувала упродовж VII-VIII століть. Вона постійно розширювалася і на момент розпаду простягалася від Середньої Азії до Атлантичного океану), на відновлення якого претендує Ісламська держава. Він у пік свого розквіту простягався на територіях сучасних Ірану, Афганістану, Пакистану, Індії, Таджикистану, Узбекистану, Туркменістану. Терористи з Ісламської держави своєю назвою декларують претензії на контроль за цими територіями, проте їхні амбіції значно ширші, зокрема вони вважають частиною цього регіону також Бангладеш. Традиційно терористи, які базують свою ідеологію на ґрунті ісламського фундаменталізму, вважають основними ворогами представників західного світу, яких вважають нащадками хрестоносців, колоністів, неоімперіалістами, посланцями сатани й т. д., залежно від контексту. ІДІЛ-К же розставив пріоритети трохи по-іншому. Не відмовляючись від викладеного вище, своїми основними ворогами вони вважають Емірат Афганістан (таліби), Ісламську (шиїтський напрямок ісламу, який сповідують в Ірані вважається єрессю сунітами-салафітами, до яких відноситься ІДІЛ) республіку Іран, Китайську народну республіку і відтепер Російську Федерацію, а також режим Емамолі Рахмона у Таджикистані. Кожного зі своїх ворогів представники ІДІЛ-К звинувачують у чомусь іншому. Так таліби, наче відреклися від "істинних" завдань салафізму і замість того, щоб поширювати Іслам по усьому світі, зосередилися на розбудові Афганістану і ще й у надзвичайно "м’якій" (очевидно за версією Ісламської держави) формі шаріату. Таджицька влада – занадто світська, атеїстична влада КНР утискає уйгурів-мусульман, а РФ – друзі талібів, влади Таджикистану, Ірану та КНР, окрім цього вбивали мусульман в Афганістані, на Кавказі та Сирії. Так терористи із Вілаєту Хорасану пояснюють свою діяльність. З 2014 року об’єктами терористичних актів ІДІЛ-К в основному були об’єкти на території Афганістану. Після захоплення влади в Афганістані талібами у 2021 році саме їхня інфраструктура стала основними мішенями терористичної організації. Проте вони відзначилися і великими терактами проти інших країн. У серпні 2021 року було здійснено напад на підконтрольний американській армії аеропорт в Кабулі, тоді загинуло 13 американських військовослужбовців. А у січні 2024 року – здійснено теракт в Ірані на поминках одного з керівників Корпусу вартових ісламської революції (знищеного американцями) генерала Касема Солеймані. У березні цього року німецькій політиці вдалося запобігти терактові, заарештувавши ймовірних виконавців. Вілаєт Хорасан налічує 4-6 тисяч бійців, включно із членами їхніх сімей. Вербування нових терористів здійснюється в основному на територіях Афганістану та Пакистану. Останні роки посилюється мережа у країнах Центральної Азії, зокрема Таджикистані, де ІДІЛ користується незадоволенням громадян авторитарним режимом багаторічного президента країни. Діяльність цієї терористичної групи призвела до надзвичайно неприродних зв’язків. Так спецслужби США співпрацюють із Талібаном для протидії ІДІЛ-К. Зараз не виключається схожа співпраця між спецслужбами РФ та їх західними колегами із метою запобігання подальших терактів на території РФ та НАТО. Керівництво структури централізовано призначається "центральним офісом" Ісламської держави. Наразі відомо про сім емірів, які керували ІДІЛ-К з 2015 року. Проте після ліквідації останнього, про управління організацією зараз майже нічого не відомо.

Ісламська держава однозначно є агресивною та кровожерливою терористичною організацією, яка загрожує своєю ненависною поведінкою усьому цивілізованому людству. Волею долі та геополітичних реалій серед її жертв опинився і наш ворог.

Відкриття другого фронту однозначно ускладнить роботу російських спецслужб Фото: Getty Images

Україні вдалося уникнути звинувачень у причетності до цього акту завдяки консолідованій позиції наших партнерів та фактам, які надали західні спецслужби та самий Вілаєт Хорасан.

Подальші наслідки спрогнозувати важко. Можна очікувати як загострення внутрішньополітичної ситуації в РФ на ґрунті ксенофобії, так і консолідації російського суспільства перед новим ворогом (чого намагається досягти кремлівська пропаганда). Відкриття другого фронту однозначно ускладнить роботу російських спецслужб, розсіє їхню увагу. Це однозначно на користь Україні та створить додаткові можливості для протидії агресору.