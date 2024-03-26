Спікер президента Росії розраховує на багатополярний світ, де "основна роль відводиться справедливості, взаємоповазі та готовності до діалогу".

Сполучені Штати нібито почали втрачати лідерство, що з часом може призвести до "розвалу" цієї країни. Таку точку зору в інтерв’ю виданню "Аргументи і факти" оприлюднив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Представник Володимира Путіна стверджує, що в американської сторони зараз є "проблеми за багатьма напрямами, фактично за всіма". За словами Пєскова, Сполучені Штати нібито не здатні утримувати регіональні конфлікти, а також не можуть утримувати світову економіку.

"Вони не можуть навіть утримати долар – свою курку, що несе золоті яйця. Процес переходу на національні валюти стає все більш активним, що призводить до підриву сили США", – вважає Пєсков.

При цьому чиновник додав, що мова йде про тривалу перспективу, проте початок цієї тенденції вже дає про себе знати. Дмитро Пєсков висловив припущення, що через це Вашингтон буде "всіляко намагатися чіплятися за Олімп, обламуючи нігті та зуби".

"Ми не забули, що розпад Римської імперії тривав довго. Однак ця імперія розвалиться. США будуть змушені злізти з Олімпу та залишити місце багатополярному світу, де панують справедливість, взаємоповага та готовність до діалогу", – зазначив речник Кремля.

Нагадаємо, 22 лютого спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що висловлювання голови Білого дому Джо Байдена, який назвав Володимира Путіна "сучим сином", є проявом "ганьби" та "хамства".

Того ж дня у британській розвідці допустили, що російська влада активно готує населення країни до тривалого протистояння з країнами Заходу. Водночас росіян намагаються переконати у неминучості майбутньої перемоги.