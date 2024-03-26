Ексрадник Орбана надав аудіозапис, що може свідчити про його причетність до корупції, — ЗМІ

Корупційний скандал став причиною безпрецедентної політичної кризи в уряді Орбана, який знаходиться при владі в Угорщині з 2010 року.

Колишній інсайдер уряду Угорщини, який з часом став його критиком, 26 березня оприлюднив аудіозапис, який, як він сам каже, доводить, що високопосадовці змовилися, щоб приховати корупцію. Це стало останньою подією у скандалі, який похитнув домінування прем’єр-міністра Віктора Орбана в політиці країни. Про це пише видання AP News.

Найбільші протести в країні спалахнули на початку лютого, коли стало відомо, що президент помилував чоловіка, ув'язненого через приховування сексуального насильства над дітьми з боку директора державного дитячого будинку.

Близькі соратники Орбана, включно з президентом і міністром юстиції Джудіт Варга, були змушені піти у відставку на тлі суспільного обурення.

Останні звинувачення походять від колишнього чоловіка Варги, Петера Мадьяра, колишнього політичного інсайдера, який каже, що став інформатором, аби викрити масштаби скандалу.

Зокрема у вівторок він опублікував запис у Facebook і YouTube, на якому голос Варги описує, як інші урядовці видаляли докази з протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.

"Вони сказали прокурорам, що це необхідно видалити", — розповідає Варга на записі, який, за словами Мадьяра, він зробив під час розмови в квартирі колишнього подружжя. Також сьогодні він передав запис до столичної прокуратури в Будапешті з метою її використання в якості доказу.

У дописі у Facebook у вівторок Варга звинуватила Мадьяра у домашньому насильстві під час їхнього шлюбу та стверджувала, що її заяви було зроблено під тиском.

Свого часу високопоставлений, однак маловідомий представник політичного оточення Орбана Мадьяр став відомим після того, як в лютому він дав інтерв’ю популярному YouTube-каналу Partizan, у якому звинуватив уряд Орбана в поширеній корупції та використанні наклепницьких кампаній для дискредитації опонентів.

15 березня він звернувся до десятків тисяч людей у Будапешті, оголосивши про плани створити нову політичну партію, щоб кинути виклик правлячій партії, яка контролювала владу протягом 14 років як альтернативу роздробленій опозиції в Угорщині.

Скандал став причиною безпрецедентної політичної кризи в уряді Орбана, який знаходиться при владі в Угорщині з 2010 року. Прихильники Мадьяра сподіваються, що його позиція колишнього інсайдера дасть змогу допомогти порушити політичну систему Угорщини, яку багато хто називає глибоко вкоріненою автократією.

Мадьяр виступив проти офіційної корупції в Угорщині, звинувативши Орбана у підтримці кумівської системи олігархів, які збагачуються за кошт несправедливо отриманих державних контрактів.

Після перебування майже чотири години в офісі прокуратури у вівторок, Мадьяр сказав журналістам, що нібито фальсифікація доказів стала "найбільшим юридичним і політичним скандалом за останні 30 років".

Він закликав влаштувати акцію протесту у вівторок ввечері біля Генеральної прокуратури в Будапешті, аби "вимагати незалежного, об'єктивного та політичного розслідування цієї справи, покарання справжніх винних і заслуховування всіх необхідних свідків". На його думку, демонстранти повинні потім пройти до парламенту Угорщини, аби закликати до відставки уряду.

Нагадаємо, 10 березня Віктор Орбан заявив, що у разі перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп не буде допомагати Україні.

До того ж 1 березня глава угорського уряду виступив із черговою антиукраїнською заявою, зазначивши, що Київ повинен почати переговори з Москвою.