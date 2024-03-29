$300 млн не переконали: Україна не отримає колумбійські гелікоптери Мі-17, подробиці

Колумбія має 20 гелікоптерів Мі-17, закуплених у РФ, з яких лише девʼять перебувають у задовільному стані. Ще дев'ять — у процесі консервації, а два потребують ремонту, розповіли журналісти.

США запропонували Колумбії викупити всі її гелікоптери Мі-17, отримані від РФ, за 300 мільйонів доларів для подальшого відправлення бортів в Україну. Проте Вашингтон отримав відмову. Про це повідомили в Infodefensa.

Видання зазначило, що США хотіли викупити всі борти, які безперервно служили Колумбії протягом 27 років, навіть попри те, що в робочому стані залишилися не всі.

Журналісти наголосили, що колумбійський президент Густаво Петро підтримує нейтралітет у війні РФ проти України. Він погодився з позицією військових і виступив проти передачі Мі-17, оскільки армія хоче зберегти середні військово-транспортні гелікоптери попри поступове списання бортів з експлуатації.

Крім цього, країна не може отримувати допомогу на суму близько 20 275 000 доларів для ремонту та постачання деталей до гелікоптерів через санкції, накладені на РФ та її компанії в Колумбії. В результаті договір між РФ та Колумбією був призупинений.

Колумбія має 20 одиниць, з яких лише дев'ять доступних для польотів. Ще девʼять бортів перебувають у процесі консервації, а решта два — пошкоджені. Гелікоптери потребують ремонту та чекають на запчастини, які потрібні для відновлення.

Нагадаємо, 28 березня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього входять дрони, боєприпаси для бойових машин, снаряди для артилерії, бронемашини.

Того ж дня у ЗМІ повідомили, що Україна отримає мільйон боєприпасів за ініціативою Чехії. Спочатку очікувалася закупівля 800 тисяч снарядів, проте згодом цифру збільшили.