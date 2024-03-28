Боєприпаси, безпілотники та БРЕМ: Україна отримає великий пакет допомоги від Німеччини

Українська армія отримала нові дрони, снаряди для танків і артилерії, гусеничні машини підвищеної прохідності для виконання функцій ремонту, евакуації та транспортування.

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У четвер, 28 березня, Німеччина оголосила про передачу нового пакета військової допомоги Києву. Так, українські бійці отримають від партнерів безпілотники, боєприпаси для бойових машин, снаряди для артилерії, броньовані машини та інше. Про це повідомляють у пресслужбі уряду Німеччини.

Важливо зазначити, що українські бійці отримали п'ять гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog, призначених для виконання функцій ремонту та евакуації. Крім того, Німеччина надала дев'ять гусеничних машин Warthog з підвищеною прохідністю, які будуть використовуватися як командні транспортні засоби.

Так, Збройні сили України отримають:

снаряди для Leopard 2 A6;

18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

14 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;

30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun;

5 засобів постановки перешкод проти дронів;

180 польових комплектів RF 360 — систем виявлення безпілотників;

6 машин розмінування WISENT 1;

2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;

1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами;

1 БРЕМ DACHS;

9 мінних тралів;

1 система спостереження SATCOM;

330 інфрачервоних камер;

3 автомобілі для охорони кордону;

6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador.

На додаток, армія України отримала 24 тисячі боєприпасів калібру 40 мм, 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо, що допоможуть сховатися від опадів, а також 2 аварійні електрогенератори.

Нагадаємо, що 19 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував нову військову допомогу для України. Керівник відомства зазначив, що Німеччина підтримає захист України від російської агресивної війни в короткостроковій перспективі подальшими поставками боєприпасів.

Крім того, 19 березня видання Financial Times повідомило, що членам Альянсу не вистачає €56 млрд для виконання оборонних обіцянок. Найбільший дефіцит показала Німеччина, яка минулого року витратила на €14 млрд менше, ніж було необхідно. Наступними у списку йдуть Іспанія (€11 млрд), Італія (€10,8 млрд) і Бельгія (€4,6 млрд).