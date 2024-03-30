В Азії мавп-кишенькових злодіїв вчать полювати за телефонами туристів і грабувати банки (фото, відео)

Жителі Нью-Делі навчили приматів лякати туристів і відбирати цінні речі. А в Таїланді навіть створили спеціальний підрозділ із боротьби з мавпами та видали офіцерам рогатки.

У країнах Азії мавп дресирують для крадіжки, примати грабують банки, нападають на туристів і навіть убивають своїх власників. Поліцейські озброюються рогатками, щоб відбиватися від розлючених тварин. Про це пише The Daily Mail.

Відомо, що в Індії шахраї навчають мавп викрадати гроші й особисті речі. Збожеволілі мавпи часом кидалися на своїх власників, останніми роками по всій Азії були смертельні випадки.

Цього тижня з'ясувалося, що розлючені мавпи тероризують тайське туристичне місто, змушуючи використовувати рогатки й транквілізатори.

Офіцери заявили, що зазнали нападу агресивних макак у місті Лопбурі в Таїланді

Місцеве управління поліції видало дерев'яні рогатки, за допомогою яких офіцери можуть стріляти по приматах, що часто крадуть їжу з крамниць і в туристів, а також псують майно.

Такий крок зробили після того, як генерал-майор поліції Апірак Вечканчана, командувач поліцією провінції Лопбурі, розпорядився про створення спеціального підрозділу для боротьби з дикими мавпами.

2021 року в Індії заарештували двох грабіжників, які, судячи з усього, навчали мавп нападати на своїх жертв.

Чоловіки навчили приматів, які, як відомо, нападають на людей через предмети, лякати мешканців Нью-Делі та змушувати їх віддавати цінні речі.

Одна з жертв розповіла, що троє чоловіків застрибнули в рикшу, де вона їхала, і покликали двох мавп, а потім вимагали передати 6000 рупій (близько 70 євро).

Поліція запідозрила, що банда стоїть за іншими подібними крадіжками, було створено спеціальну групу для розшуку злочинців, яких згодом заарештували разом із тваринами.

Мавпи в храмі Улувату в Індонезії крадуть предмети в туристів і використовують їх, щоб отримати їжу.

Безпрецедентну поведінку спостерігали дослідники з Університету Летбриджа в Канаді. Вони помітили, що старіші й досвідченіші примати полюють на цінні предмети, як-от телефони, і вимагають їжу. Досвідчені примати з'ясували, які предмети люди вважають найціннішими.

2020 року індійська поліція прибула на місце пограбування банку в Нью-Делі, у підсумку камери спостереження показали, що мавпа відкрила банкомат.

Мавпа в Індії розкрила банкомат

Порятунок цуценяти в Малайзії

2021 року в Малайзії мавпа викрала двотижневе цуценя та залізла на дах електричної підстанції в Таман Лестарі Путра. У підсумку цуценя все ж вдалося врятувати.

Мавпа, яка вбила свого власника

У червні 2019 року один чоловік помер, а його син потрапив до лікарні після того, як домашня мавпочка напала на них у кокосовому гаю в Малайзії. 72-річний Нга Мухаммад намагався змусити тварину залізти на дерево й дістати кокоси. Але вона напала на нього та перекусила артерію на зап'ясті.

Нагадаємо, що в Чорнобильській зоні з'явилися дикі корови. Вони зимують і рятуються від хижаків.

Також повідомлялося, що британська армія використовує собак хаскі під час військових навчань в Арктиці. Тварини доставляють провізію.