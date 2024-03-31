"Нам не раді в Москві": Захарова допустила бойкот товарів з Францїі у відповідь на заяви Парижа

Речниця російського МЗС не виключила, що французькі товари у Москві почнуть маркувати наліпкою "нам не раді", після чого представники бізнесу у Франції "підуть брати штурмом мерію в Парижі".

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова відповіла на слова мера Парижа Анн Ідальго про те, що російським і білоруським спортсменам не будуть раді на літніх Олімпійських Іграх, які відбудуться у французькій столиці. У своєму Telegram-каналі речниця зовнішньополітичного відомства РФ розмістила допис, у якому пригрозила маркувати французькі товари на території Росії наклейками "нам не раді в Москві".

"Як думаєте, може нам підібрати якусь французьку продукцію, яка широко представлена зараз у Росії, і заявити, що "їй будуть не раді"? Поки що французькі товари не маркуються наклейками "нам не раді в Москві", але я знаю, що наших активістів не зупинити, якщо вони таке рішення ухвалять", — написала Захарова.

Вона іронічно припустила, що ще одна така заява, як зробила Ідальго, може призвести до того, що "представники французького бізнесу підуть брати штурмом мерію Парижа". Захарова додала, що у РФ є "величезний вибір того, чим можна замінити низку французьких товарів".

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Крім цього, Захарова пригадала, що 210 років тому — 31 березня 1814 — Париж був узятий російською армією.

"Мера Парижа Анн Ідальго та весь русофобський прошарок нинішньої французької влади від душі зі святом! Свого часу їхні попередники не оцінили миролюбності Росії і жорстоко за це поплатилися", — написала речниця російського МЗС.

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Нагадаємо, 30 березня Le Monde написало, що мер Парижа Анн Ідальго під час візиту до Києва заявила, що російським і білоруським спортсменам не будуть раді в Парижі.

19 березня виконком Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення про участь в літній Олімпіаді 12 спортсменів з РФ і 9 спортсменів з Білорусі. Виступатимуть вони у нейтральному статусі. Загалом МОК може допустити до змагань 36 росіян та 22 білоруси.