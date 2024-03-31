"Всіх на всіх": Папа Римський закликав Україну і Росію до обміну полонених

Понтифік очолив на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу, по завершенні якої звернувся до вірян і заявив, що "війна — це завжди абсурд і поразка".

У неділю, 31 березня, Папа Римський Франциск під час великоднього послання "Urbi et Orbi" у Ватикані, згадуючи про війну в Ізраїлі та Україні, заявив про необхідність поваги до принципів міжнародного права, а також закликав до обміну полоненими між Росією та Україною. Про це повідомляє Vatican News.

На думку понтифіка, обмін має відбутися за формулою "всіх на всіх".

"Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні. Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів. Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!", — сказав Папа Франциск.

Він закликав до якнайшвидшого звільнення заручників сектором Гази, захоплених 7 жовтня 2023 року, і негайного припинення вогню. Водночас Папа Римський нічого не сказав про жертв і заручників війни, яку розв'язала Росія в Україні.

"Війна — це завжди абсурд і поразка! Не дозволяймо вітрам війни ще сильніше віяти над Європою та Середземномор'ям. Не піддаваймося логіці зброї та переозброєння. Мир ніколи не будується зброєю, а простягаючи один одному руки та відкриваючи серця", — додав Папа.

Крім цього, понтифік у своєму посланні згадав про Сирію, Ліван, Західні Балкани, а також закликав до переговорів між Вірменією та Азербайджаном.

Нагадаємо, 8 лютого відбувся останній обмін полоненими між Україною і РФ. Київ повернув додому із російського полону 100 захисників.

9 березня Папа Римський заявив, що Україна має знайти сміливість підняти "білий прапор" і погодитися на переговори з Росією.