Папа Римський готовий приїхати до Києва: посол України у Ватикані назвав умову

Папа Римський не відмовляється відвідати Київ, але пов'язує потенційну поїздку з візитом до Москви. Однак Росія, на думку українського посла при Святому престолі, не зацікавлена в такій зустрічі.

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Візит глави католицької церкви до Києва може відбутися, якщо така поїздка буде поєднана з візитом до Москви. Таке припущення озвучив посол України при Святому Престолі Андрій Юраш в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, питання відвідин України Папою Франциском постійно звучить у Ватикані, і про нього нагадують.

"Буквально днями на офіційних і неофіційних зустрічах ми про це говорили. Папа отримав запрошення прибути в Україну від усіх представників українського політикуму, починаючи з президента Володимира Зеленського, який ще у 2020 році зустрічався тут, у Римі, з Папою та передав йому запрошення. І повторив це запрошення в травні минулого року", — сказав Юраш.

Папу Римського запрошували в Україну також прем’єр-міністр та інші офіційні особи.

"Папа прекрасно це знає", — констатував Юраш.

Водночас посол України у Ватикані вважає, що у візиті понтифіка не зацікавлена Росія.

"Папа має своє бачення, він хоче, і це він офіційно говорить, про те, що його можливий, потенційний візит до Києва, від якого він не відмовляється, який він хоче реалізувати, він обов’язково пов’язує з візитом до Москви. Очевидно, ми розуміємо нереалістичність саме цієї позиції. Москва не хоче бачити. Вона не надсилає таких самих меседжів кооперації та співпраці з Ватиканом. І навіть формального запрошення", — заявив Юраш.

Із раціонального погляду посол не бачить ознак того, що Папа Франциск у найближчій перспективі таки зможе приїхати в Україну.

"Але Папа — людина такого, і ми це бачимо за його меседжами, за його інтерв’ю, людина певного імпульсу, певної емоції. Тому повністю виключити, що в якийсь спосіб, у якийсь ірраціональний момент не прийде до нього таке бажання, я б не виключав. Тому все можливо. Треба, звичайно, працювати, попри всі оці складності, попри всі напруженості", — резюмував він.

Юраш додав, що українська сторона у Ватикані планує нові зустрічі з понтифіком. Говоритимуть, зокрема, про те, як його меседжі негативно сприймаються українським суспільством.

Нагадаємо, 9 березня в інтерв'ю швейцарському мовнику RSI Папа Римський заявив, що Україні необхідно підняти "білий прапор" і погодитися на переговори з Росією.

Пізніше у Ватикані пояснили, що понтифік закликав до припинення вогню та переговорів, а не до капітуляції України. Представник Святого Престолу заявив, що Папа Франциск використав термін "білий прапор", який запропонував йому інтерв’юер, щоб "позначити припинення воєнних дій і перемир'я, яке досягається через сміливість розпочати переговори".