На території аеропорту: у Франції тисячі людей влаштували незаконну рейв-вечірку (відео)

Місцева влада напередодні заявила про заборону на проведення масових заходів, якщо вони не були узгоджені. Водночас поліція не розганятиме учасників фестивалю, а дочекається його закінчення.

У Франції вже дві доби триває нелегальна рейв-вечірка з тисячами учасників. Організували її на території аеропорту одного з регіонів. Про це пише BFMTV.

Йдеться про французький Бретань, де співробітники правоохоронних органів два дні спостерігають за діями на рейв-фестивалі. Примітно, що проводять його попри те, що всі дозволи відсутні.

Громадяни з'їхалися з усієї країни на територію колишнього аеропорту містечка Кімпер у департаменті Фіністер. Поліції про це стало відомо лише незадовго до початку заходу. Після цього префектура департаменту випустила офіційну заборону на проведення різноманітних фестивалів, якщо вони не були до цього узгоджені. Як можна зрозуміти, учасників та організаторів це абсолютно не зупинило.

У суботу кількість учасників була в районі 6 тисяч осіб, а вже до ранку неділі попередньо йшлося про 8 тисяч. До них мають приєднатися ще тисячі інших громадян, тож це далеко не кінець. Триватиме незаконна рейв вечірка до 2 квітня.

Примітно, що це місце для проведення фестивалю було обрано не просто так. Аеропорт з осені не приймає комерційні рейси і лише іноді там можна замовити розважальні туристичні польоти. Через фестиваль їх довелося перенести в інше місце.

Поруч із заходом чергують пожежники та поліція, щоб не допустити різних інцидентів. Людей, які прибувають, перевіряють, однак, як розповіли місцеві кореспонденти, відбувається це вибірково.

За ранок неділі вдалося затримати двох осіб, які намагалися пронести із собою наркотики.

Місцева влада не збирається розганяти вечірку, адже незабаром учасники самі роз'їдуться по домівках.

Нагадаємо, 3 вересня 2023 року повідомлялося, що через негоду на фестивалі Burning Man загинули люди. За інформацією журналістів, на заході застрягли понад 70 тисяч осіб. В'їзд і виїзд були закриті, а машини грузли в багнюці.

Вже за 2 дні повідомлялося, що їм вдалося вибратися з пастки і дорога знову була відкрита. У результаті вийшло так, що несподівана злива посеред літа в пустелі перетворила тижневий щорічний фестиваль контркультури на брудну пастку для тисяч людей.