У РФ весняними паводками затопило Алтайський край

Повідомляється, що паводками розмило дороги, підтопило близько тисячі домогосподарств у 40 населених пунктах. Уже почало затоплювати дороги в Новосибірській області.

В Алтайському краї Росії почалися паводки через різке потепління. Уже підтопило 478 житлових будинків і близько тисячі присадибних ділянок у 40 населених пунктах. Про це повідомляє МНС Росії.

На дев'яти ділянках автодоріг введено обмеження руху. Деякі дороги, як видно на опублікованих відео, розмило зовсім.

З 30 березня в регіоні введено режим надзвичайної ситуації. Місцеве МНС уже повідомило, що зводяться дамби, а "ситуація контролюється дронами". Почалася евакуація місцевого населення і домашньої худоби.

Паводок в Алтайському краї РФ Фото: МНС Росii Паводок в Алтайському краї РФ Фото: МНС Росii

Затоплювати почало сусідні Новосибірську область і Кузбас (Кемеровську область). Один із найбільш багатоводних паводків за всю історію спостережень стався і в Приволзькому Федеральному окрузі. Вода вже почала змивати вулиці, дороги і мости в п'яти регіонах.

Повінь у РФ Фото: МНС Росii

Аномальна кількість опадів у Самарській області — 239 міліметрів. Востаннє такий показник реєстрували 1933 року.

Найбільше може дістатися Саратовській області через небувало сніжну зиму. Водосховища вже не справляються із запасами води.

Повінь у РФ

Також паводки почалися і в Казахстані, який межує з Алтайським краєм. Через повінь було закрито кордони з РФ і там утворилися затори.

Повінь у Казахстані

Так, в Уральську через паводки затопило місцевий акімат (адміністрацію), будівлі міського суду і залізничного вокзалу, дитячу лікарню, казначейство і гімназію. У міському акіматі також повідомили про затоплення 18 приватних і п'яти багатоквартирних будинків.

Загалом повінь загрожує 10 регіонам Казахстану. Зима була дуже сніжною, а тепер настало різке потепління, тож паводків не уникнути, повідомляє місцева влада.

Нагадаємо, наприкінці минулого року сильна повінь сталася на Камчатці. На регіон зійшов потужний шторм, після чого під воду пішли цілі селища.