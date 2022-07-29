Вулиці російської Чити можуть піти під воду: місцевих жителів почали евакуювати (відео)

У місті вже зупинили рух тролейбусів через підвищення рівня місцевої річки.

У російському місті Чита Забайкальського краю рівень однойменної річки піднявся до критичного рівня. Про це повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ, передає "РІА Новини".

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У відомстві заявили, що є загроза того, що вулиці міста будуть затоплені. Водночас у Читі вже зупинили рух тролейбусів, а мешканці мають бути готовими до евакуації.

У місцевих ЗМІ повідомляють, що рівень води в річці піднявся до полотна мосту в Читі, ним ходить більшість громадського транспорту. Крім того, в одному з районів населеного пункту розпочалася евакуація маломобільних громадян.

Нагадаємо, у російському місті Сочі річка вийшла з берегів і зносила автомобілі на вулицях. На російському курорті включили сигнал тривоги через чергову повінь. Люди скаржилися, що двори та під'їзди опинилися під водою.

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