Улицы российской Читы могут уйти под воду: местных жителей начали эвакуировать (видео)

В городе уже остановлено движение троллейбусов из-за поднятия уровня местной реки.

В российском городе Чита Забайкальского края уровень одноименной реки поднялся до критического уровня. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ, передает "РИА НОВОСТИ".

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В ведомстве заявили, что есть угроза того, что улицы города будут затоплены. Тем временем в Чите уже остановлено движение троллейбусов, а жители должны быть готовы к эвакуации.

В местных СМИ сообщают, что уровень воды в реки поднялся до полотна моста в Чите, по нему ходит большинство общественного транспорта. Кроме того, в одном из районов населенного пункта началась эвакуация маломобильных граждан.

Напомним, в российском городе Сочи река вышла из берегов и сносила автомобили на улицах. На российском курорте включили сигнал тревоги из-за очередного наводнения. Люди жаловались, что дворы и подъезды оказались под водой.

13 июля Фокус писал, что в Краснодарском крае наблюдается нашествие саранчи. Стая насекомых в одном из районов региона атаковала засеянные поля. Площадь поражения — почти 1,5 тыс. га, а фермеры не могут уничтожить насекомых.