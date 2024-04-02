Чеченець, затриманий після теракту в "Крокусі", помер майже одразу в поліції, — ЗМІ

За словами матері Асхаба Успанова, її син не причетний до подій у концертному залі Підмосков'я і точно не міг вчинити самогубство через релігійні переконання. Одне з опозиційних медіа вважає, що поліцейські його катували до смерті.

Чеченець, якого затримали під час теракту в концертному залі Підмосков'я "Крокус Сіті Хол", практично одразу помер у відділенні поліції. Про це повідомляє російське медіа "Агентство. Новости".

Йдеться про Асхаба Успанова. Його мати Таїса Успанова в коментарі журналістам розповіла, що перед затриманням її син вирушив на роботу до своєї дружини, однак представники правоохоронних органів виявилися швидшими.

Дружина одразу ж хотіла приїхати у відділення поліції, але той попросив не робити цього, адже у силовиків нічого не нього немає. Пізніше він нагрубив співробітникам органів і все ж попросив дружину приїхати за ним.

Через 2 години жінка доїхала до поліції, однак замість зустрічі з коханим їй сказали про те, що "її чоловіка більше немає". Це було неабияким шоком і здивуванням для дружини, адже ще донедавна вона розмовляла з ним телефоном, однак правоохоронець на це відповів: "Розмовляла, а тепер не будеш", згадує Таїсія Успанова.

Примітно, що смерть настала 22 березня, якраз у день теракту. Асхаб Успанов був індивідуальним підприємцем, проте його бізнес було відразу ліквідовано у зв'язку зі смертю. Його мати поділилася, що похорон відбувся в Чечні і вона впевнена, що її син не міг бути причетним до теракту.

Чеченське опозиційне видання 1ADAT першим повідомило про смерть чоловіка і журналісти вважають, що загибель настала внаслідок катувань з боку поліції. Самогубство було інсценовано, адже силовики намагалися "приховати свій злочин".

Мати загиблого також вважає, що він не міг сам цього зробити, адже був мусульманином.

Нагадаємо, 1 квітня повідомлялося, що в РФ випадково затримали десятого фігуранта справи про теракт у "Крокусі". За даними журналістів, Якубджоні Юсуфзода тікав від поліцейських, бо боявся, що його притягнуть за порушення міграційних правил. Після арешту, як пишуть медіа, спливли його зв'язки з терористами, які влаштували стрілянину в "Крокусі".