Відлякали криками: величезний бурий ведмідь напав на групу туристів (відео)

Під час екскурсії група людей була захоплена зненацька, коли ведмідь вдалині раптово почав стрімко наближатися до них. Гід Мартін Боланд виявив величезну хоробрість, підбігши до звіра і почавши кричати йому в обличчя.

У США великий бурий ведмідь накинувся на туристів на Алясці. Одному відважному члену групи вдалося його відлякати гучними криками. Про це пише Daily Mail.

На початку цього місяця група людей вирушила на екскурсію в бухту Чинітна на затоці Кука озера Кларк на Алясці з компанією Scenic Bear Viewing, щоб побачити ведмедів у їхньому природному середовищі існування.

Але вони були захоплені зненацька, коли ведмідь вдалині раптово почав стрімко наближатися до них, що призвело до небезпечної ситуації. На щастя, гід Мартін Боланд, який має більш ніж десятирічний досвід відвідування ведмедів, проявив величезну хоробрість, підбігши до нього з фотоапаратом і голосно кричачи йому в обличчя.

Тварина, злякана швидкістю мислення чоловіка перед лицем небезпеки, втекла назад у воду Фото: Scenic Bear Viewing

Тварина, злякана швидкістю мислення чоловіка перед лицем небезпеки, втекла назад у воду.

Захоплююче відео зустрічі почалося зі спостереження за відносно спокійним ведмедем на відстані близько 25 метрів, коли він рив ями на піщаному березі в Національному парку. Однак камера швидко перемкнулася на бурого ведмедя вдалині, який раптово почав нападати на групу туристів і швидко набирати швидкість у надзвичайно напружений момент.

Кадри цього страшного випробування стали вірусними в соціальних мережах. Багато людей намагаються зрозуміти, чи була група надзвичайно хороброю, чи неймовірно дурною. У будь-якому разі, вони залишилися живі.

Видання зазначає, що Scenic Bear Viewing пропонує туристам шанс побачити тварин у дикій природі. Бурі ведмеді зазвичай живуть від 20 до 25 років, хоча деякі з них доживають до 35 років.

Раніше Фокус писав, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.

Також повідомлялося, що ведмідь дістав коробку з кексами з фургона доставки, потім відтягнув її на заднє подвір'я і з'їв весь вміст. Люди довго намагалися прогнати тварину, зокрема використовували звуковий сигнал автомобіля, але тварина постійно поверталася.