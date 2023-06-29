Давнє хобі: заступника мера затримали за розмальовування стін (фото)

Графіті було захопленням Пааво Архінмякі ще з юності. Дії чиновника були визнані заподіянням шкоди, проте поки невідомо яка відповідальність йому загрожує.

У Фінляндії 46-річного заступника мера Гельсінкі, Пааво Архінмякі, затримали за малювання графіті в залізничному тунелі поруч зі станцією Пасила. У той час там не ходили потяги. Про це пише The Mayor.

Чиновник і його друг вирішили вирушити малювати в залізничний тунель, що веде до гавані Вуосаарі. Однак охоронці, які перебували поблизу, засікли художників у процесі їхньої діяльності, затримали їх і викликали поліцію.

Пізніше заступник мера висловився у Facebook, що район Пасіла був "батьківщиною графіті Фінляндії" і місцем, де він сам займався вуличним мистецтвом в юності. Тому він не бажав малювати на легальних майданчиках для графіті, які існують у місті з 2008 року.

"З нашого боку було нерозумно думати, що ніхто не помітить, що ми малювали в такому місці. Ми просто подумали, що в залізничному тунелі панує чудовий дух Пасіли, і це вочевидь нікого не турбує", — написав Архінмякі і просив вибачення за свій вчинок.

Заступник мера висловився у Facebook, що район Пасила був "батьківщиною графіті Фінляндії" Фото: New York Post

Дії чиновника були визнані заподіянням шкоди, проте поки невідомо, яка відповідальність йому загрожує. Після інциденту Архінмякі сказав, що ситуація була вирішена в рамках доброї співпраці.

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