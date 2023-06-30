Цілі пачки грошей: чоловік прикинувся власником казино й отримав 1 млн доларів (фото)

Ерік Гутьєррес-Мартінес зміг переконати співробітників казино, що він є одним із власників і вимагав передати йому величезну суму. Співробітники поліції повідомили, що ігрову індустрію сколихнула ціла серія схожих злочинів.

У США 23-річного Еріка Гутьєррес-Мартінеса звинуватили в тому, що він вдавав із себе власника готелю Circa в центрі Лас-Вегаса та маніпуляціями переконав співробітників передати йому 1 мільйон доларів готівкою. Про це пише Daily Star.

Згідно з проведеним розслідуванням, злочинець спробував видати себе за власника казино та переконати працівників передати йому 1 мільйон доларів для виконання "екстрених платежів". Дерек Стівенс, один із фактичних власників згаданого бізнесу, повідомив, що поліція наразі веде розслідування. Чоловік сказав, що цінує хорошу піар-історію, але це не одна з них. Казино співпрацює з поліцією в цьому розслідуванні.

"Ми високо оцінюємо їхні зусилля на цей момент і не можемо коментувати подальші дії у зв'язку з розслідуванням, що триває", — додав Стівенс.

Згідно з інформацією, наданою поліцією, підозрюваний наказав контролеру каси взяти 320 тисяч доларів для нібито термінового платежу та передати ці гроші пожежній частині на придбання пристроїв безпеки. Співробітник виконав вказівки тричі. У підсумку було знято 1,1 мільйона доларів.

Правоохоронним органам вдалося відстежити автомобіль, яким керував невідомий, і пізніше підтвердити, що це був Мартінес. Під час обшуку в будинку злочинця було виявлено 849 тисяч доларів готівкою з написом "Circa" на пачках.

У будинку злочинця було виявлено 849 тисяч доларів готівкою з написом "Circa" на пачках Фото: LVMPD

Затриманий перебуває під заставою в розмірі 45 тисяч доларів за двома пунктами обвинувачення в крадіжці. Він має з'явитися до суду 5 липня.

"Ця подія дуже схожа на попередній інцидент, який стався в іншому закладі в окрузі Кларк, а також в іншому штаті", — сказали в поліції.

Новину про подібні пограбування прокоментував і Дерек Стівенс, який заявив, що проблема виходить за межі тільки казино Circa.

"Судячи з усього, чотири казино Лас-Вегаса постраждали від цієї дуже складної афери, про яку не повідомляється. Ми дізналися про це тільки зараз, тому що це перший арешт, перші повернуті гроші. Далі буде більше, це дико", — сказав чоловік.

Раніше Фокус писав, що чоловік втратив головний приз лотереї через сварку із сусідкою. Сандра Джин Кроу та Елвін Ханс Ларсен III намагалася отримати максимальний прибуток вдавшись до обману. У пари сталася сварка, бо жінка відмовилася виплатити свою частку, про яку вони домовлялися.

Також повідомлялося, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.