"Все включено": чоловік потрапив у прихований бар через "секретне" вікно в номері готелю (відео)

Чоловік, який виявив таємний прохід у прихований бар через заховане вікно у своєму номері готелю, став популярним у соціальних мережах. Його відео швидко стало вірусним і набрало понад 5 мільйонів переглядів.

Багато хто мріє полетіти за кордон на відпочинок за системою "все включено", але часто такий безлімітний пакет передбачає дотримання суворих умов — від вибору напоїв до обмежень за часом їх споживання. Однак один чоловік все ж зміг обійти всі правила, знайшовши "секретне" вікно у своєму номері готелю під час відпочинку на острові Крит. Про це пише Daily Star.

У відео, яке чоловік виклав у TikTok він розповів про "секретне" вікно у своїй кімнаті в курортному готелі. Відсунувши фіранку, яка закривала маленьке віконце, чоловік і його сім'я виявили, що замість виду на басейн відкривається чудовий вид на бар. Ролик швидко став вірусним і набрав 5 мільйонів переглядів.

Хлопець показав, як він проліз через вікно і налив собі пиво за барною стійкою.

"Коли все включено закінчується о 23:00, але у вас є потаємне вікно у вашому готельному номері", — підписав він свій ролик.

У коментарях люди почали фантазувати про те, як би вони вчинили, опинившись у такому номері. Однак, дехто також вказав, що така поведінка неприйнятна для дорослої людини.

"Це найбільша річ, яка коли-небудь траплялася", — написав один із користувачів TikTok.

Раніше Фокус писав, що в Британії секретний особняк з двома галереями захований у всіх на виду. Житло має свою довгу і не просту історію. Довгі роки будинок перебував у поганому стані. Сьогодні будівля I класу, побудована в 1704 році, управляється самоокупною благодійною організацією.

Також повідомлялося, що покинуте сто років тому британське село досі популярне. Містечко Талісарн, яке колись використовували шахтарі з видобутку сланцю, вже занедбане понад 100 років. Його населення було переселено далі на захід Уельсу, де і сьогодні проживає близько 2 000 осіб.