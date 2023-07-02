Катастрофа знищить світ: тіктокерка здивувала соцмережі, заявивши, що люди ніколи не помруть

Дівчина спиралася на популярну теорію "квантового безсмертя", щоб припустити, що люди ніколи не помруть, навіть якщо катастрофа знищить світ. Джолі пояснила, що деякі теорії припускають можливість того, що "свідомість ніколи не переживає смерть".

Користувачі соціальних мереж були приголомшені, після того, як блогерка Джолі (@joli.artist) припустила, що, можливо, люди ніколи не помруть, посилаючись на "квантову теорію безсмертя" та інтерпретацію "безлічі світів" фізика Г'ю Еверетта. Про це пише The Mirror.

Дівчина спиралася на популярну теорію "квантового безсмертя", щоб припустити, що люди ніколи не помруть, навіть якщо катастрофа знищить світ. Ролик став вірусним і набрав понад 7 мільйонів переглядів.

У відео, яке здивувало користувачів соціальних мереж, популярна авторка TikTok пояснила, що деякі теорії припускають можливість того, що "свідомість ніколи не переживає смерть".

"Замість цього, коли ви помираєте в одному всесвіті, ваша свідомість просто переноситься в паралельний всесвіт, де ви виживаєте", — ідеться в її поясненні.

Прагнучи донести свою думку до глядача, Джолі додала, що Земля, ймовірно, постійно знищується, а наша свідомість просто переноситься до іншого паралельного всесвіту, а потім ще до одного, і так далі.

"Після неминучого апокаліпсису ви прокинетеся наступного дня в новій реальності, і наступної миті ви виявите себе на Reddit, який обговорює тему "Відколи у Pizza Hut стало два Т?!" — продовжила дівчина, посилаючись на часто обговорюваний "ефект Мандели".

Припущення про те, що кінець світу може відбуватися щодня і наші нинішні "я" будуть ні про що не здогадуватися, нелегко прийняти, навіть якщо людина дотримується цієї теорії. Люди поспішили обговорити її переваги. Деякі заявили, що вважали за краще б знати, що вона помилкова, оскільки відчувають себе стурбованими її наслідками.

"Я постійно думаю про це і про те, як сумно, що наші знайомі в одній реальності живуть без нас, тому що ми померли в їхній часовій шкалі", — написав один із користувачів TikTok.

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