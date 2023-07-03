Дім мрії перетворився на пекло: британець погрожував убивством сімейній парі та загримів за ґрати

Чоловік ставив по радіо пісню про похорон, підкидав сусідам мертву щуку і звинувачував їх у вирощуванні марихуани.

Пара, яка живе поруч із сусідом, якого ув'язнили за образи, розповідає про те, як їхній дім мрії перетворився на жахіття і як вони думали, що їх уб'ють. Про це пише британський таблоїд The Sun.

Пенсіонеру було сказано грабіжником, що він "приведе армію з Балліни" для того, щоб тероризувати його протягом року. Однак рішення Джастіна Коулі напасти на 74-річного власника садового розплідника Рея Мура обернулося для нього двома роками тюремного ув'язнення з відстрочкою виконання вироку за домагання в окружному суді Каслбара, графство Мейо.

Сімейна пара з Британії Фото: The Sun Горе-сусід, який влаштував для сімейної пари справжнє пекло Фото: The Sun

Під час судового процесу стало відомо, що жертва таємно записала, як Коулі вигукував образи на його адресу 16 жовтня 2019 року.

Під час перепалки Коулі погрожував: "Чоловік, жінка і дитина. Одне слово — і я вб'ю тебе. Мертвий камінь мертвий. Мертвий — значить мертвий".

Крім звинувачення в домаганнях, Коулі також отримав шестимісячний термін за порушення правил дорожнього руху та образу поліцейського в травні 2020 року. Унаслідок вироку за образу поліцейського і порушення правил дорожнього руху він проведе півтора року у в'язниці.

Хобі Мура — вирощування квітів у саду Фото: The Sun

В інтерв'ю журналістам Мур, який володіє садовим розплідником уже п'ятнадцять років, поділився, що його мучитель "заслуговує на те, щоб сісти до в'язниці". Він розповів, що він і його дружина страждали від жахливих знущань і залякувань. Мур також висловив подяку місцевій громаді за підтримку і зазначив ретельне розслідування, проведене поліцією.

Залякування Коулі включало різні форми жорстокого поводження, включно із залишенням мертвої щуки на під'їзній доріжці, неправдивими заявами до поліції, неправдивими звинуваченнями та іншими діями, які призвели до арешту Коулі. Горе-сусід звинувачував пару в тому, що вони вирощують коноплі, а також дружину садівника в тому, що вона нібито кидала каміння у вікно спальні його дитини. Також він звернувся до місцевої радіостанції з проханням поставити пісню, пов'язану з похороном.

"Моя дружина Маргарет і я постраждали від жахливого насильства і залякування, і ми просто хочемо жити далі. Я думаю, що в цьому випадку вирок про позбавлення волі був заслуженим, і це також показує, що суди не терпітимуть зловживань такого роду", — розповів садівник.

Дружина бізнесмена додала, що коли Джастін Коулі оселився поруч із ними, життя пари змінилося до невпізнання.

"Це довге випробування справило на мене такий глибокий вплив. Наш будинок на березі Lough Conn з мрії перетворився на кошмар — я більше не почувалася в безпеці й не хотіла залишатися там", — розповіла жінка.

Раніше повідомлялося, що туристу, який видряпав своє ім'я та ім'я своєї подруги на стіні стародавнього Колізею в Римі, загрожує п'ять років у в'язниці.