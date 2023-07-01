Загрожує 5 років за вандалізм: турист, який подряпав Колізей, "благає" поліцію простити його (відео)

27-річному Івану Димитрову з Брістоля загрожує п'ятирічний термін за вандалізм.

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Туристу, який видряпав своє ім'я та ім'я своєї подруги на стіні стародавнього Колізею в Римі, загрожує п'ять років у в'язниці. Тож тепер він буквально благає про прощення. Про це пише Daily Mail.

Дівчина вандала поки не фігурує у справі. Пару було виявлено в готелі в Болгарії, після того, як їх ідентифікували за допомогою записів із камер відеоспостереження і записів готелю.

Інцидент стався кілька днів тому. 27-річний Іван Димитров, також відомий під ім'ям Іван Гокінс, і його 33-річна подруга Гейлі Брейсі з британського Брістоля були в триденному турі Європою.

І інший турист, Раян Лутц із Каліфорнії, зняв, як Іван видряпує своє ім'я та ім'я своєї подруги на стіні 2000-річного Колізею в Римі. І розмістив це відео в соцмережах.

На відео Раян, який знімав відео, каже: "Ви серйозно? Це п***ц, чувак. Дурний в****к".

Відео зняте в Колізеї

Димитров чує його, повертається і посміхається, перш ніж продовжити дряпати ключами на цегляній кладці своє ім'я та ім'я своєї подруги.

Майор Роберто Мартіна з воєнізованої поліції карабінерів сказав: "Колеги поговорили з цією людиною, і він вибачився і сказав, що щиро кається за те, що він зробив".

В італійській поліції зазначили, що звіт у справі буде надіслано на адресу Івана у Великій Британії, а потім справу передадуть до суду, ймовірно, на початку наступного року, і він зможе особисто просити вибачення перед судом.

"Ми не питали його, чому він це зробив, це має почути суддя, ми просто сказали йому, що він підозрюваний і бере участь у розслідуванні. Дівчина не є частиною будь-якої скарги, тому, наскільки нам відомо, вона є невинною стороною, хоча технічно її можна розглядати як співучасницю", — зазначив майор Мартіна.

За його словами, чи причетна Гейлі, вирішуватиме прокурор. І основним доказом є оригінальне відео інциденту.

"Він сказав нам, що був дуже засмучений тим, що він зробив. Я думаю, що він турбувався про наслідки будь-якого суду, і ми пояснили, що його можуть посадити до в'язниці на строк від двох до п'яти років і оштрафувати на 15 000 євро", — резюмував поліцейський.

Міністр культури Дженнаро Санджуліано вже подякував поліцейським за роботу і заявив, що Іван вчинив вчинок, який "образив усіх тих у всьому світі, хто цінує цінність археології, пам'яток та історії".

Це не перший випадок, коли туристи роблять вчинки, які потім призводять до серйозних наслідків. Так, 2018 року, коли двоє британських туристів роздяглися до трусів і залізли до фонтану на площі Пьяцца Венеція.

У підсумку влада "Вічного міста" затвердила кілька правил поведінки, серед яких заборона купатися у фонтанах і публічно вживати алкоголь після 22.00.

А 2022 року поліція затримала австралійця, який на мопеді ганяв руїнами Помпей.