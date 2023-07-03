Відкрила очі: "мертва" жінка прокинулася по дорозі на власну кремацію (фото)

Чатапорн Сріфонла померла під час повернення додому з лікарні. Сім'я після болючої втрати вирішила слідувати буддійській традиції та провести швидку кремацію. Однак жінка раптово повернулася до життя.

У Таїланді трапився дивовижний інцидент, коли 49-річна Чатапорн Сріфонла, яку вже вважали мертвою, раптово ожила і відкрила очі, коли її перевозили перед похороном. Про це пише Daily Star.

Інцидент стався в провінції Удонтхані. Очевидно, жінка померла під час повернення додому з лікарні. Парамедики, які перебували з нею у фургоні, припустили, що вона перестала дихати й померла. Її літня мати Малі поспішила повідомити родичам про трагедію, що трапилася.

Чатапорн Сріфонла проходила лікування від раку в лікарні, проте лікарі попередили її сім'ю про вкрай низькі шанси на одужання. Мати жінки, Малі, бажала, щоб її донька провела останні моменти в колі близьких, тому вони ухвалили рішення повернутися додому.

Чатапорн Сріфонла померла під час повернення додому з лікарні Фото: Viral Press

Глибоко скорботна сім'я після болючої втрати вирішила слідувати буддійській традиції та провести швидку кремацію. Вони організували похорон, придбали труну і провели церемонію в храмі. Фургон із тілом Чатапорн попрямував до храму Ват Шрі Пхадунг Паттана, де небіжчиця мала пробути на ніч. Однак у цей момент сталося щось неймовірне, вона раптово повернулася до життя. Родичі були здивовані.

Мати жінки була одночасно спантеличена і щаслива від несподіваного повернення своєї доньки до життя, і вона одразу ж зателефонувала родичам, щоб поділитися цими добрими новинами.

Після цього Чатапорн доправили в лікарню, де вона перебуває під наглядом лікарів.

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