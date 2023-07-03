На будівництві та без макіяжу: дівчина-тесляр боротиметься за корону королеви краси (фото)

Сауар Палмер вирішила ненадовго змінити пилу, електроінструменти та чоботи зі сталевими носками на бальну сукню і високі підбори. У вересні цього року дівчина вийде на подіум як фіналістка конкурсу "Міс Англія".

У Великій Британії 20-річна Сауар Палмер, яка працює на будівництві як слюсар і тесля, допомагаючи конструювати двері та шафи, побореться за корону королеви краси. Цього року вона вийде на подіум як фіналістка конкурсу "Міс Англія". Про це пише Daily Star.

Дівчина захопилася роботою по дереву випадково, близько шести років тому, після проходження виробничої практики в 10 класі. Тепер вона на деякий час кине свої інструменти заради конкурсу краси. Британка вийде на сцену, щоб поборотися за титул і корону "Міс Лондон" і "Міс Англія".

Дівчина з Ессекса хоче використати свою "хвилинку слави", щоб надихнути жінок на роботу, в якій зазвичай домінують чоловіки.

"Це здорово — вийти на сцену як жінка в професії та показати людям, що я можу брати участь у таких конкурсах. Виходити на подіум трохи страшно, але я багато тренувалася. Я звикла щодня носити чоботи зі сталевими носками, а не підбори. Усе це абсолютно випадково, я ніколи не займалася нічим, пов'язаним із модельним бізнесом. Я займаюся будівництвом з 14 років, тож для мене це все в новинку. Я хочу мати свій власний бізнес", — сказала вона.

Дівчина змагатиметься з 20 іншими дівчатами в новому конкурсі "Міс Лондон", у якому всі учасниці будуть без макіяжу Фото: колаж Фокус

Дівчина змагатиметься з 20 іншими дівчатами в новому конкурсі "Міс Лондон", у якому всі учасниці будуть без макіяжу. Змагання розпочнеться у вересні цього року.

"Якби я виграла, я б відкрила свій власний столярний бізнес. Я просто завжди до цього тяжіла, і в мене до цього лежить душа. Добре б надихнути інших жінок на те саме. У цьому середовищі домінують чоловіки, тому приємно показати, що це не має значення", — додала Палмер.

Британка часто дивиться відео на YouTube і ходить перед дзеркалом, щоб потренуватися перед важливим дебютом на подіумі.

"Вони проводять два конкурси "Міс Англія": "Міс Лондон з голим обличчям" і "FabUK". І в тому, і в іншому я потрапила у фінал. Я ніколи раніше не брала участі ні в чому подібному, для мене це все в новинку. Я схвильована. У мене позитивний настрій, я сповнена ентузіазму. Той факт, що я у фіналі, викликає в мене почуття гордості. Було б нереально представляти Велику Британію, якби я виграла "Міс Англія". Я просто намагаюся дивитися відео на YouTube і в TikTok, щоб отримати поради про те, як ходити подіумом", — підсумувала красуня.

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