Купив на звалищі: чоловік живе в покинутому літаку посеред лісу (відео, фото)

Брюс Кемпбелл із 15 років мріяв жити у справжньому літаку. Зараз чоловікові 73 і він каже, що його Boeing 727 має атрибути типового будинку. Після ремонту всередині тепер є ванна кімната, кухня і навіть пральна машина.

У США колишній 73-річний інженер Брюс Кемпбелл розповів, як живе посеред лісу в покинутому літаку. Boeing 727 став справжнім будинком мрії для чоловіка. Про це пише Daily Star.

Уперше американець вирішив, що хоче жити в покинутому літаку, коли йому було лише п'ятнадцять років. Щоб втілити свої ідеї в життя, Брюс спочатку виклав майже 26 000 доларів за 10 акрів землі в лісі в штаті Орегон у США. Потім йому потрібно було знайти свій літак, і тоді, за його словами, він зробив велику помилку, купивши його на звалищі за 100 000 доларів.

"Це була колосальна помилка. Я ніколи більше не буду цього робити. Утилізаційні компанії — це руйнівники. Я настійно рекомендую просто купити реактивний лайнер, повністю неушкоджений і повністю справний, за винятком, можливо, демонтажу двигунів", — сказав він CNBC.

Спочатку лайнер вміщував 200 осіб і може похвалитися площею 1 066 квадратних футів Фото: Bill-Gates

Видання зазначає, що спочатку лайнер вміщував 200 осіб і має площу 1 066 квадратних футів. Він також потрапив у цікаву історію, оскільки на ньому летіли останки власника авіакомпанії, який на момент смерті був одружений з колишньою першою леді США Жаклін Кеннеді Онассіс.

Брюс, якому довелося викласти ще 120 000 доларів, щоб літак відбуксирували на його землю, любить свій спосіб життя.

"Коли ви живете в такій будові, ви почуваєтеся більш задоволеним життям. А якщо ви інженер, учений або той, хто цінує елегантність і красу аерокосмічних технологій, то це просто найщасливіше місце для життя", — розповів американець.

Всередині є ванна кімната, кухня і навіть пральна машина Фото: Bill-Gates

У літаку тепер є ванна кімната, кухня і навіть пральна машина. Чоловік спить на дивані-футоні, а його рахунки становлять 370 доларів на місяць. Брюс тепер хоче повторити все це знову — цього разу в Японії.

"Я анітрохи не шкодую, що зважився на це. З досвіду спілкування з моїми гостями, я вірю, що людство прийме цю ідею всім серцем у такій кількості, що ми зможемо використовувати кожен реактивний лайнер, який виходить з експлуатації. Я хочу побудувати будинок, який я люблю, на землі, яку я люблю, і з людьми, яких я люблю. Якщо я зможу просто повернути свою молодість, усе буде добре", — додав чоловік.

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