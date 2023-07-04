"Йдуть на небеса": екстрасенс розповіла, про що думають собаки, коли помирають

За словами зооекстрасенса, собаки і коти планують свою смерть, а після того, як відійшли в інший світ, намагаються зв’язатися зі своїми господарями, щоб сказати їм, що сумують за ними.

Зооекстрасенс Ненсі Мелло із штату Коннектикут в США заявляє, що може спілкуватися з тваринами після їхньої смерті. Такі здібності в себе вона виявила ще в дитинстві. Жінка запевняє власників собак, що їхні пухнасті друзі не забудуть про них, навіть коли їх не стане. Про це вона розповіла виданню Mirror.

За її словами, коли домашні тварини помирають, вони негайно намагаються зв’язатися зі своїми господарями, щоб сказати їм, що сумують за ними і не забули про них.

"Тварини відчувають потребу зв’язатися з нами після того, як відійшли в інший світ. Вони хочуть, щоб ми знали, що з ними все гаразд і вони з нами. Вони є свідками нашої власної скорботи і хочуть допомогти нам відпустити їх. Зазвичай, вони надсилають сигнали протягом перших кількох днів після смерті, але це може зайняти кілька тижнів.", — сказала Ненсі.

Екстрасенс говорить, що собаки і коти самі вибирають, коли і де вони помруть, і чи хочуть вони переродитися на землі.

"Домашні тварини не тільки розуміють, коли вони вмирають, але й планують, коли вони відійдуть. Деякі тварини хочуть провести свій останній день на сонці, інші хочуть востаннє скуштувати їхні улюблені ласощі. Деякі собаки хочуть пройти повз улюблене дерево або насолодитися музикою. Коли собаки помирають, вони відчувають повний спокій — подібно до того, що люди кажуть, що вони відчувають під час передсмертного досвіду", — говорить Ненсі.

За її словами, на "тому" світі померлих тварин зустрічають інші тварини, яких вони знали за життя. Також їх вітають люди, які були пов'язані з їхнім життям та з життям їхніх господарів.

"Вони йдуть туди ж, куди ми йдемо, — на небеса (або додому, як я це називаю). Вони існують серед усіх тварин, які коли-небудь існували, а також серед людей, і вони граються та "живуть" з усіма іншими. Загалом (за деякими винятками) тварини повертаються до тієї ж родини, з якою були раніше", — розповідає жінка.

Ненсі вважає, що тварини вибирають, чи бажають вони повернутися на землю, чи стати "янголом-охоронцем" на небесах.

"Замість того, щоб зважитися на реінкарнацію, деякі тварини стають для вас поводирем. Вони спостерігатимуть за вами все життя, як ангел-охоронець", — говорить екстрасенс.

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